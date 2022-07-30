BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Hallaçlar Mahallesi'ndeki ormanlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, 2 uçak, 5 helikopter, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı ve ilk müdahale aracıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor
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