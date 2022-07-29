Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, 31 Temmuz'a kadar sürecek şenliğe ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Altıeylül Belediyesinin destekleriyle hazırladıklarını söyledi.

Balıkesir'de Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı

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