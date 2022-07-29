YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı

Balıkesir'de Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı

29.07.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı.

İlçeye bağlı kırsal Gözören Mahallesi'ndeki Sarıcaova Yaylası'nda gerçekleştirilen şenliğin ilk gününde çocuklara gök bilimi eğitimi verildi ve oyunlar oynandı.

Gök bilimci Prof. Dr. Ethem Derman ise katılımcılara, yapılacak etkinlikler ve görülebilecek gök cisimleri hakkında bilgi verdi. Havanın kararmasıyla gök cisimleri uzmanlarca anlatıldı.

Katılımcılar gökyüzü inceleme alanında buluşurken, teleskopla gezegenleri görmeye çalıştı. Çeşitli illerden gelen çok sayıda ziyaretçi, doğada kamp kurdu.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, 31 Temmuz'a kadar sürecek şenliğe ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Altıeylül Belediyesinin destekleriyle hazırladıklarını söyledi.

Balıkesir'de Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı

Balıkesir'de Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı

Balıkesir'de Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı

Balıkesir'de Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı

Balıkesir'de Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı

Balıkesir'de Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı

Balıkesir'de Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı

Balıkesir'de Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı

Balıkesir'de Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı

Balıkesir'de Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı

Balıkesir'de Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı

Balıkesir'de Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 29 Temmuz Cuma

İmsak
04:15
Sabah
05:58
Öğle
13:20
İkindi
17:13
Akşam
20:32
Yatsı
22:07

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Cuma

Mavi Eczanesi
Altieylul
Mutlu Eczanesi
Altieylul
Yeni Hisar Eczanesi
Karesi
Yeşilli Eczanesi
Karesi
Yeni Eczanesi
Ayvalik
Şifa Eczanesi
Bandirma
Yaşam Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İdrar yolu enfeksiyonu doğal tedavisi

İdrar yolu enfeksiyonu doğal tedavisi

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.