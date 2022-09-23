BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, kaçak avlanılan 750 kilogram deniz patlıcanına el konuldu.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığının "Denize Nefes" adıyla yaptığı denetimlerde, Ayvalık Limanı'na kayıtlı bir balıkçı teknesinin, yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yaptığı tespit edildi.
Harekete geçen ekipler, teknedeki 23 çuvala konulmuş toplam 750 kilogram deniz patlıcanına ve yasa dışı avcılıkta kullanılan malzemelere el koydu.
Tekne sahibi ve teknedekiler hakkında yasal işlem başlatan ekipler, el koydukları deniz patlıcanlarını denize dökerek doğal yaşam alanlarına bıraktı.
Balıkesir'de kaçak avlanılan 750 kilogram deniz patlıcanına el konuldu
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz