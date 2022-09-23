Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığının "Denize Nefes" adıyla yaptığı denetimlerde, Ayvalık Limanı'na kayıtlı bir balıkçı teknesinin, yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yaptığı tespit edildi.

Balıkesir'de kaçak avlanılan 750 kilogram deniz patlıcanına el konuldu

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