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Balıkesir'de kaçak avlanılan 750 kilogram deniz patlıcanına el konuldu

23.09.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de kaçak avlanılan 750 kilogram deniz patlıcanına el konuldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, kaçak avlanılan 750 kilogram deniz patlıcanına el konuldu.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığının "Denize Nefes" adıyla yaptığı denetimlerde, Ayvalık Limanı'na kayıtlı bir balıkçı teknesinin, yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yaptığı tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, teknedeki 23 çuvala konulmuş toplam 750 kilogram deniz patlıcanına ve yasa dışı avcılıkta kullanılan malzemelere el koydu.

Tekne sahibi ve teknedekiler hakkında yasal işlem başlatan ekipler, el koydukları deniz patlıcanlarını denize dökerek doğal yaşam alanlarına bıraktı.

Balıkesir'de kaçak avlanılan 750 kilogram deniz patlıcanına el konuldu

Balıkesir'de kaçak avlanılan 750 kilogram deniz patlıcanına el konuldu

Balıkesir'de kaçak avlanılan 750 kilogram deniz patlıcanına el konuldu

Balıkesir'de kaçak avlanılan 750 kilogram deniz patlıcanına el konuldu

Balıkesir'de kaçak avlanılan 750 kilogram deniz patlıcanına el konuldu

Balıkesir'de kaçak avlanılan 750 kilogram deniz patlıcanına el konuldu

Balıkesir'de kaçak avlanılan 750 kilogram deniz patlıcanına el konuldu

Balıkesir'de kaçak avlanılan 750 kilogram deniz patlıcanına el konuldu

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Balıkesir Ayvalık deniz patlıcanı

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