BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.
Ekipler, zanlıların evlerinde 63 sikke, 12 obje, 4 yüzük, 1 ok ucu, haç şeklinde obje, dedektör ve çok sayıda levha ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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