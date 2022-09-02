YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

02.09.2022 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

Ekipler, zanlıların evlerinde 63 sikke, 12 obje, 4 yüzük, 1 ok ucu, haç şeklinde obje, dedektör ve çok sayıda levha ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir tarihi eser kaçakçılığı yakalandı sikke

Balıkesir Namaz Vakitleri 2 Eylül Cuma

İmsak
05:03
Sabah
06:30
Öğle
13:13
İkindi
16:52
Akşam
19:47
Yatsı
21:08

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 2 Eylül Cuma

Mavi Eczanesi
Altieylul
Mutlu Eczanesi
Altieylul
Kınık Eczanesi
Karesi
Tunç Eczanesi
Karesi
Gültekin Eczanesi
Ayvalik
Esra Eczanesi
Bandirma
Şifa Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Yeni akım mide bulandırdı! Partnerlerin sperminden...

Yeni akım mide bulandırdı! Partnerlerin sperminden...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Amsterdam’ın en ünlü sokağı kapanacak mı? "Evden çalışıyorlar"

Amsterdam’ın en ünlü sokağı kapanacak mı? "Evden çalışıyorlar"

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.