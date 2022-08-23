YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de tatil yolunda kaza geçiren çift öldü, iki çocukları yaralandı

Balıkesir'de tatil yolunda kaza geçiren çift öldü, iki çocukları yaralandı

23.08.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de tatil yolunda kaza geçiren çift öldü, iki çocukları yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de tatile giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin refüje çarpması sonucu karı koca hayatını kaybetti, iki çocukları yaralandı.

Mustafa Çekiç (39) yönetimindeki 26 SL 333 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümü Ortaca Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada, sürücü ile eşi Özlem Çekiç (39) olay yerinde yaşamını yitirdi, çocukları Mina (8) ile Hasan Efe Çekiç (3) yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan Mustafa ve Özlem Çekiç'in cenazeleri Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtilen çocuklar, sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Çekiç ailesinin Bodrum'a tatile gitmek için Eskişehir'den yola çıktığı öğrenildi.

Balıkesir'de tatil yolunda kaza geçiren çift öldü, iki çocukları yaralandı

Balıkesir'de tatil yolunda kaza geçiren çift öldü, iki çocukları yaralandı

Balıkesir'de tatil yolunda kaza geçiren çift öldü, iki çocukları yaralandı

Balıkesir'de tatil yolunda kaza geçiren çift öldü, iki çocukları yaralandı

Balıkesir'de tatil yolunda kaza geçiren çift öldü, iki çocukları yaralandı

Balıkesir'de tatil yolunda kaza geçiren çift öldü, iki çocukları yaralandı

Balıkesir'de tatil yolunda kaza geçiren çift öldü, iki çocukları yaralandı

Balıkesir'de tatil yolunda kaza geçiren çift öldü, iki çocukları yaralandı

Balıkesir'de tatil yolunda kaza geçiren çift öldü, iki çocukları yaralandı

Balıkesir'de tatil yolunda kaza geçiren çift öldü, iki çocukları yaralandı

Balıkesir'de tatil yolunda kaza geçiren çift öldü, iki çocukları yaralandı

Balıkesir'de tatil yolunda kaza geçiren çift öldü, iki çocukları yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 23 Ağustos Salı

İmsak
04:50
Sabah
06:21
Öğle
13:16
İkindi
17:01
Akşam
20:02
Yatsı
21:26

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Salı

Alp Eczanesi
Altieylul
Karadeniz Eczanesi
Altieylul
Efe Eczanesi
Karesi
Feyza Eczanesi
Karesi
Tayanç Eczanesi
Ayvalik
Kıvanç Eczanesi
Bandirma
Serap Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

“Eşcinsel olduğumu anladım, kocamı ve evimi terk ettim”

“Eşcinsel olduğumu anladım, kocamı ve evimi terk ettim”

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

İşlek caddede panik anları! Uçak alçaktan uçunca...

İşlek caddede panik anları! Uçak alçaktan uçunca...

Öpme bahanesiyle yaklaştı! Kulağını kopartıp yedi

Öpme bahanesiyle yaklaştı! Kulağını kopartıp yedi

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.