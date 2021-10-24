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Balıkesir'deki kazaya ilişkin tırın sürücüsü tutuklandı

24.10.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'deki kazaya ilişkin tırın sürücüsü tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de yola dökülen salçaların neden olduğu zincirleme trafik kazasına ilişkin, tırın sürücüsü tutuklandı.

Kazanın ardından gözaltına alınan C.U'nun işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen C,U'nun tutuklanmasına karar verildi.

Balıkesir-Bursa kara yolunun 15. kilometresindeki Yeniköy mevkisinde, C.U. (55) yönetimindeki 10 AGD 046 plakalı tırdan yola dökülen salçalardan dolayı kayan 18 araç çarpışmıştı. Zincirleme trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından tır sürücüsü C.U, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Balıkesir'deki kazaya ilişkin tırın sürücüsü tutuklandı

Balıkesir'deki kazaya ilişkin tırın sürücüsü tutuklandı

Yola dökülen salçalar nedeniyle kayan 18 araç çarpıştı, bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Yola dökülen salçalar nedeniyle kayan 18 araç çarpıştı, bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Yola dökülen salçalar nedeniyle kayan 18 araç çarpıştı, bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Yola dökülen salçalar nedeniyle kayan 18 araç çarpıştı, bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Yola dökülen salçalar nedeniyle kayan 18 araç çarpıştı, bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Yola dökülen salçalar nedeniyle kayan 18 araç çarpıştı, bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı
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