Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Mehmet Ö. ile aynı araçta bulunan İ.Ö. (9), Nida A. (18), Mustafa Ö. (49) ve Nezaket Ö'yü (51) Ayvalık Devlet Hastanesine götürdü.

- Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

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