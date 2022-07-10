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Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

10.07.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Atatürk Bulvarı'nda, Gömeç istikametine seyreden Mehmet Ö. (26) yönetimindeki 35 AVF 61 plakalı panelvan, aynı yönde giderken, Afet İnan Caddesi'ne dönmeye çalışan Dildar Y. (25) idaresindeki 10 BGD 45 plakalı panelvana çarpıp takla attı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Mehmet Ö. ile aynı araçta bulunan İ.Ö. (9), Nida A. (18), Mustafa Ö. (49) ve Nezaket Ö'yü (51) Ayvalık Devlet Hastanesine götürdü.

Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

- Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

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