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Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden Konak, defnedildi

12.06.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazazedelerin düğününe gittiği Ali İhsan Uydaş: - "Düğünümüz böyle yazılmış demek ki düğün yerine cenaze olacakmış"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren Ramazan Konak'ın cenazesi toprağa verildi.

Dursunbey-Kepsut kara yolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ramazan Konak'ın (52) cenazesi, Merkez Çarşı Camisi'ne getirildi. Burada helallik alındı.

Konak'ın naaşı, Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Dursunbey Merkez Mezarlığına defnedildi.

Törene, Konak'ın yakınlarının yanı sıra Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ile vatandaşlar katıldı.

Evli ve 2 çocuğu olan Ramazan Konak'ın, Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yaptığı ve aynı kazada yaralanan eşi Döndü Konak'ın (51) durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Konak'ın yine aynı kazada yaralanan annesi Hatice Konak (77) ve kızı Rabia Ülkü Konak'ın (21) ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

- " Acımız gerçekten çok büyük"

Kütahya'nın Pazarlar ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi Camisi imamı ve kazazedelerin düğününe gitmek üzere yola çıktığı Ali İhsan Uydaş, AA muhabirine, kendisinin düğün için kuaförde olduğu esnada kaza haberini aldığını söyledi.

Haberi alır almaz şok geçirdiğini ifade eden Uydaş, şöyle konuştu:

"Naipler Mahallesi'ne nasıl geldiğimi bilemedim. Acımız gerçekten çok büyük. 7-8 akrabamız şu anda vefat etmiş durumda. Düğünümüz böyle yazılmış demek ki düğün yerine cenaze olacakmış. Ben Balıkesir'e sabah erken saatte ayrı gittim. Dün kınamız, bugün de düğünümüz olacaktı. Ne yazık ki onun yerine cenaze oldu. Ölenler arasında anneannem var, annemin teyzesi var, teyzesinin çocuğu var, anneannemin kardeşi var. Ramazan Konak'ın eşi Döndü hanım da yoğun bakımda, Allah acil şifalar versin. Bugün cenaze namazını kıldırdığım kişi de anneannem Ayşe Atik idi."

- Kaza

Dün, Dursunbey-Kepsut kara yolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde, Balıkesir'deki düğüne katılmak üzere Dursunbey'e bağlı kırsal Kızılöz Mahallesi'nden yola çıkan kişileri taşıyan Süleyman Altınyurt (38) yönetimindeki 10 AEA 731 plakalı minibüs ile Ali İhsan Güven'in kullandığı 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu çarpışmıştı.

Kazada minibüs sürücüsü Altınyurt ile aynı araçtaki Ayşe Karaca (59), Ayşe Atik (49), Hatice Karakoç (49), Aysel (46) ve Emine Turhan (67), Ramazan Konak (52) ve Meryem Cebeş (42) hayatını kaybetmiş, aralarında kamyon sürücüsünün de bulunduğu 10 kişi yaralanmıştı. Kazada yaşamını yitiren minibüs sürücüsü Altınyurt'un cenazesi, dün Çınar Mahallesi'nde toprağa verilmiş, bugün de diğer 6 kişinin cenazesi defnedilmişti.

Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden Konak, defnedildi

- Kazazedelerin düğününe gittiği Ali İhsan Uydaş: - "Düğünümüz böyle yazılmış demek ki düğün yerine cenaze olacakmış"

Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerden Konak, defnedildi

Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerden Konak, defnedildi

Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerden Konak, defnedildi

Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerden Konak, defnedildi

Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerden Konak, defnedildi

Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerden Konak, defnedildi

Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerden Konak, defnedildi

Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerden Konak, defnedildi

Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerden Konak, defnedildi

Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerden Konak, defnedildi

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trafik kazası Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 12 Haziran Pazar

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