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Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

18.07.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zarar gören alanlar drone ile görüntülendi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de dün meydana gelen ve yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kepsut ilçesine bağlı kırsal Karagöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda etkili olan ve Orman Genel Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan bölgede, ulaşılamayan yerlere dozerle yol yapılıyor.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalarına devam ediyor.

Mahalle sakinleri de yoğun çaba göstererek yangının evlerine sıçramasını önleyen ekiplere teşekkür etti.

Yangında 50 hektarlık alanın zarar gördüğü bölge drone ile havadan görüntülendi.

- "Ekipler akşama kadar çalıştılar"

Karagöz Mahallesi Muhtarı Selahattin Gül, AA muhabirine, yangının mahallenin yakınlarına kadar ulaştığını fakat ekiplerin yoğun çabası sonucu engellendiğini söyledi.

Helikopterlerin mahallenin yanmasının önüne geçtiğini belirten Gül, "Çalışmalar çok yoğun bir şekilde sürdü, ekipler akşama kadar çalıştılar. Helikopter ve uçaklar olmasaydı yangın mahallemize de sıçrardı. Şu anda bir sorun kalmadı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Sabah bir iki yerde duman görüldü, helikopterler gelip müdahale etti." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Sevim Demir de yangının söndürülmesi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

- Zarar gören alanlar drone ile görüntülendi

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

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