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Balkan coğrafyasından gelen şehit ve gazi torunları Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda

04.07.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balkan coğrafyasından gelen şehit ve gazi torunları Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda

ÇANAKKALE (AA) - Balkan coğrafyasından gelerek Çanakkale Savaşları sırasında şehit ve gazi olmuş kişilerin torunları Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret etti.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından düzenlenen Uluslararası Çanakkale Dayanışması projesi kapsamında Sırbistan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk ve Bulgaristan'dan, 107 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşları'nda şehit ve gazi olan kişilerin torunları Çanakkale'ye geldi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri ziyaret eden 50 kişilik heyet, burada büyük dedeleri ve savaşlara katılmış yakınları için dua etti.

Proje Koordinatörü Feridun Cesur, AA muhabirine, 2016'da da benzer projeyi hazırladıklarını söyledi.

Projede 7 ülkeden 50 kişiyi tarihi yarımadaya getirdiklerini anlatan Cesur, şunları kaydetti:

"Bu çok zor bir süreç oldu aslında. Proje koordinatörü diğer arkadaşım Murat Dursun Özen ile biz 2 ay önce Balkanları köy köy, dağ dağ dolaştık. Bütün şehit ve gazi yakınlarını tespit ettik. Biz bu projenin bir benzerini Çanakkale Savaşları'nın 101. yılında da yapmış, buraya 101 kişiyi getirmiştik. Bu projede çok değişik duygular içindeyiz. Bu organizasyonu yapıyorum ama Çanakkale'de her adım attığımda, buradaki her şehitlikte, her anıtta yaptığımız ziyarette o insanların gözlerindeki hüznü ve aynı zamanda mutluluğu görüyorsunuz. Bu bizi apayrı duygulandırıyor. Çanakkale'de olmaktan bu atmosferi solumaktan dolayı çok mutluyuz."

Balkan coğrafyasından gelen şehit ve gazi torunları Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda

Balkan coğrafyasından gelen şehit ve gazi torunları Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda

Balkan coğrafyasından gelen şehit ve gazi torunları Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda

Balkan coğrafyasından gelen şehit ve gazi torunları Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda

Balkan coğrafyasından gelen şehit ve gazi torunları Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda

Balkan coğrafyasından gelen şehit ve gazi torunları Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda

Balkan coğrafyasından gelen şehit ve gazi torunları Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda

Balkan coğrafyasından gelen şehit ve gazi torunları Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda

Balkan coğrafyasından gelen şehit ve gazi torunları Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda

Balkan coğrafyasından gelen şehit ve gazi torunları Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda

Balkan coğrafyasından gelen şehit ve gazi torunları Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda

Balkan coğrafyasından gelen şehit ve gazi torunları Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale ziyaret

Çanakkale Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:43
Öğle
13:24
İkindi
17:21
Akşam
20:54
Yatsı
22:41
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

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