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Balkonda çamaşır asan kadın komşusu tarafından kazara vuruldu

05.09.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balkonda çamaşır asan kadın komşusu tarafından kazara vuruldu

Konya'da balkonda çamaşır asan kadın, bahçesindeki kuşlara ateş eden komşusu tarafından kazara vuruldu.

Merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Kovanağzı Caddesinde, Halim G. (70), bahçesindeki kargalara ateş etti. Bu sırada yan evdeki balkonuna çamaşır asan iki çocuk annesi Gülizar Yaşa (38), av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yaşa, Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli Halim G, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Gülizar Yaşa'nın oğlu 13 yaşındaki Ali Yaşa, gazetecilere yaptığı açıklamada, annesi balkonda çamaşır asarken kendisinin de balkon kapısında olduğunu söyledi.

Bir anda silah sesi duyduğunu anlatan Yaşa, "Annemin yanına gittim, kafasından kan akmaya başladı. Babamlara haber verdim. Annem, 'Anne' diye seslendi. Babaannem geldi. Annem yere yığıldı. Yan komşumuz, kargalar meyvelerini yiyor diye ara sıra silah atıyordu." dedi.

Balkonda çamaşır asan kadın komşusu tarafından kazara vuruldu

Balkonda çamaşır asan kadın komşusu tarafından kazara vuruldu

Balkonda çamaşır asan kadın komşusu tarafından kazara vuruldu

Balkonda çamaşır asan kadın komşusu tarafından kazara vuruldu

Balkonda çamaşır asan kadın komşusu tarafından kazara vuruldu

Balkonda çamaşır asan kadın komşusu tarafından kazara vuruldu

Balkonda çamaşır asan kadın komşusu tarafından kazara vuruldu

Balkonda çamaşır asan kadın komşusu tarafından kazara vuruldu
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