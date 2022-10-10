Bandırma Körfezi'nde palamut bolluğu sürüyor

BALIKESİR (AA) - Denizlerde av sezonunun başlamasının ardından Balıkesir'in Bandırma ilçesine bugün 10 bin 500 çift palamut getirildi.

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı ve Balıkesir İli Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Nihat Işık, denizlerde palamut bolluğunun sürdüğünü söyledi.

Işık, balıkçıların bu sezon bol palamut yakaladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Palamut balıkçılığı Karadeniz'de var. Poyraz rüzgarıyla beraber 2 günden beri Bandırma Körfezi'nde de balıkçılarımız yüklü miktarda palamut avlıyor. Bugün Bandırma Su Ürünleri Haline 10 bin 500 çifti aşkın palamut geldi. Balıkçımız bu yüzden mutlu ama tekrar 2-3 gün poyraz esecek. Karadeniz'de de palamut devam ediyor."

Balıkçılardan Akın Toplu da günde yaklaşık 5 bin çift palamut yakaladıklarını dile getirdi.