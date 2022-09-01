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Bandırma Su Ürünleri Hali'nde av sezonunun ilk mezadı yapıldı

01.09.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırma Su Ürünleri Hali'nde av sezonunun ilk mezadı yapıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, av sezonunun ilk gününde tekneleri ile Marmara Denizi'ne açılan balıkçılar palamut, sardalya ve hamsiyle döndü.

İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyükşehirlere balık sevkiyatının yapıldığı Balıkesir Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Hali'ne sabahın ilk ışıklarıyla 105 kasa hamsi, 48 kasa sardalya, 700 çift palamut getirildi. İlk mezatta, hamsinin kasası 400, iri sardalyanın kasası 1000, küçük boy sardalyanın kasası ise 400 liradan alıcı buldu.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve CHP İlçe Başkanı Selim Panç tarafından halde avdan dönen balıkçıların karşılandığı törende kurban kesildi.

Tolga Tosun, sezonda bolluk olmasını dileyerek, "Balığın ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Fiyatlar ne kadar ucuz olursa evlere de ne kadar bol balık giderse çocuklarımız, evlatlarımız değerli olan balık etini yerler." dedi.

Hale ilk gelen balıkçı teknesinin kaptanı Şahin Duman da sezonun hayırlı olmasını temenni etti.

Balıkçılık firması sahibi Emin Gürer ise palamut, sardalya, hamsi ve istavrit gibi balıkları avladıklarını dile getirdi.

Hem havanın rüzgarlı olması hem de bazı teknelerin hazırlıkları tamamlanamadığı için denizdeki balık durumuna ilişkin pek bilgi edinemediklerini anlatan Gürer, "Bugün itibarıyla palamudun çifti 80-90 lira civarında toptan fiyatı gerçekleşti. Müsilajın da olmamasıyla bu sene sektörden gerçekten ümitliyiz. Palamudun, hamsinin bol olacağını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Bandırma Su Ürünleri Hali'nde av sezonunun ilk mezadı yapıldı

Bandırma Su Ürünleri Hali'nde av sezonunun ilk mezadı yapıldı

Bandırma Su Ürünleri Hali'nde av sezonunun ilk mezadı yapıldı

Bandırma Su Ürünleri Hali'nde av sezonunun ilk mezadı yapıldı

Bandırma Su Ürünleri Hali'nde av sezonunun ilk mezadı yapıldı

Bandırma Su Ürünleri Hali'nde av sezonunun ilk mezadı yapıldı

Bandırma Su Ürünleri Hali'nde av sezonunun ilk mezadı yapıldı

Bandırma Su Ürünleri Hali'nde av sezonunun ilk mezadı yapıldı

Bandırma Su Ürünleri Hali'nde av sezonunun ilk mezadı yapıldı

Bandırma Su Ürünleri Hali'nde av sezonunun ilk mezadı yapıldı

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balık Balıkesir Bandırma av sezonu sezon

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