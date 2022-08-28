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Bandırma'da limandaki Malta bayraklı gemide oluşan patlamada iki işçi yaralandı

28.08.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Çelebi Bandırma Limanı'nda bulunan Malta bayraklı gemide meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Çelebi Bandırma Limanı'nda bulunan Malta bayraklı gemide meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

Limanda demirleyerek ayçiçeği yağı yükünü boşaltmak üzere bulunan Mallta bandralı "Troc" isimli geminin makina dairesindeki çalışma esnasında buhar brülöründe patlama oldu, ardından yangın çıktı

Patlamada 2 işçi yaralandı.

İlk olarak gemi personelinin müdahale ettiği yangına olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından kazan dairesinden çıkarılan yaralılar Harun D. ve Halit D. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bandırma'da limandaki Malta bayraklı gemide oluşan patlamada iki işçi yaralandı

-

Bandırma'da limandaki Malta bayraklı gemide oluşan patlamada iki işçi yaralandı

Bandırma'da limandaki Malta bayraklı gemide oluşan patlamada iki işçi yaralandı

Bandırma'da limandaki Malta bayraklı gemide oluşan patlamada iki işçi yaralandı

Bandırma'da limandaki Malta bayraklı gemide oluşan patlamada iki işçi yaralandı

Bandırma'da limandaki Malta bayraklı gemide oluşan patlamada iki işçi yaralandı

Bandırma'da limandaki Malta bayraklı gemide oluşan patlamada iki işçi yaralandı

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