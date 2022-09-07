YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Bandırmaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Bandırmaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor

07.09.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırmaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de geride kalan 4 haftada çıktığı 3 maçta 9 puan toplayarak ikinci sırada yer alan Beyçimento Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü maçına da galibiyet hedefiyle hazırlanıyor.

Bordo-beyazlı ekibin teknik direktörü Mustafa Gürsel, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Denizlispor deplasmanından galibiyetle döndükleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Gürsel, 11 Eylül Pazar günü konuk edecekleri Ankara Keçiörengücü'nün son 2 maçını kazandığını hatırlattı. Karşılaşmanın zor geçeceğini dile getiren Gürsel, şöyle konuştu:

"Puan sıralamasında bir altımızdalar. Kolay bir maç değil. Her takıma saygımız var. Denizli maçından sonra tamamen bu maça odaklandık. Gereken tüm hazırlıklarımızı bu maçla ilgili yapıyoruz. Kendi oyun sitilimizi sahaya yansıtarak, taraftarımızın önünde, sahamızda bu maçı da kazanmak istiyoruz. İnşallah her şey düşündüğümüz gibi olur."

Mustafa Gürsel, takımda sakat veya cezalı oyuncunun bulunmadığını sözlerine ekledi.

Bandırmaspor'un 3 maçta attığı 5 golün 3'ünü kaydeden takım kaptanı Kerim Avcı da ligde çok önemli galibiyetler aldıklarını ifade etti. Aynı şekilde devam etmek istediklerini belirten Kerim Avcı, "Biz her maça iyi hazırlanıyoruz. Takımımızda çok güzel bir atmosfer var. Benim gol atmam da güzel ama kimin attığı gerçekten önemli değil. Önemli olan galip gelmemiz. Bunu da şu ana kadar gerçekleştiriyoruz. Kim atarsa atsın önümüzde maçı da kazanalım yeter." diye konuştu.

Bandırmaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Bandırmaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Bandırmaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Bandırmaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Bandırmaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Bandırmaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Bandırmaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Bandırmaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Bandırmaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Bandırmaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Bandırmaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Bandırmaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bandırma

Balıkesir Namaz Vakitleri 7 Eylül Çarşamba

İmsak
05:09
Sabah
06:35
Öğle
13:12
İkindi
16:48
Akşam
19:39
Yatsı
20:59

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Çarşamba

Barış Eczanesi
Altieylul
Serra Eczanesi
Altieylul
Acaroğlu Eczanesi
Karesi
Müderris Eczanesi
Karesi
Ethemin Eczanesi
Ayvalik
Bizim Eczanesi
Bandirma
Eda Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

10 yıllık balayının kaynağı şaşırttı: ''Çıplak fotoğraflar!''

10 yıllık balayının kaynağı şaşırttı: ''Çıplak fotoğraflar!''

Aynı günde iki erkekle birlikte oldu! Bebekler ikiz doğunca...

Aynı günde iki erkekle birlikte oldu! Bebekler ikiz doğunca...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Hamile olduğunu öyle bir duyurdu ki! Yöntemi mide bulandırdı

Hamile olduğunu öyle bir duyurdu ki! Yöntemi mide bulandırdı

Egzamayı, sivilceleri kurutur, saç dökülmesini durdurur...

Egzamayı, sivilceleri kurutur, saç dökülmesini durdurur...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.