Bandırmaspor maçını kulübede tamamlamıştı! Oynamasa bile gündem Kerem Aktürkoğlu! Takım otobüsüne giderken söyledikleri olay oldu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Bandırmaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında kozlarını paylaştı. Rams Park'ta oynanan mücadelede Galatasaray, Bandırmaspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.
Sarı-Kırmızılılar'ın gollerini 26'da Davinson Sanchez, 36'da penaltıdan Halil Dervişoğlu, 40'ta penaltıdan Tete ve 90+5'te Vinicius kaydetti. Bandırmaspor'un golleri ise 45+3'te Sergen Piçinciol ve 77'de Mulumba'dan geldi.
Karşılaşmaya yedek başlayan ve Okan Buruk'un dinlendirmeyi tercih ettiği Kerem Aktürkoğlu oynamasa da maç sonunda sözleriyle maçın önüne geçti.
Zaman zaman taraftarlar ve futbolseverler tarafından sert şekilde eleştirilen Aktürkoğlu takım otobüsüne gittiği sırada kendisiyle fotoğraf çekinmek isteyen minik bir taraftarı kırmadı.
Hayranıyla fotoğraf çekinen Kerem Aktürkoğlu, bu anların ardından minik taraftara sitemle "Sen de mi sevmeyenlerdensin" derken, bir gazetecinin kendisine "Seni sevmeyen kendine baksın" sözlerine gülümseyerek karşılık verdi.