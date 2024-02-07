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  4. Bandırmaspor maçını kulübede tamamlamıştı! Oynamasa bile gündem Kerem Aktürkoğlu! Takım otobüsüne giderken söyledikleri olay oldu

Bandırmaspor maçını kulübede tamamlamıştı! Oynamasa bile gündem Kerem Aktürkoğlu! Takım otobüsüne giderken söyledikleri olay oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.02.2024 08:52 | Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu mücadelesinde Bandırmaspor ile karşılaşan Galatasaray rakibini 4-2 mağlup ederken adını çeyrek finale yazdırdı. Okan Buruk'un rotasyonlu bir kadro tercih ettiği mücadelede Kerem Aktürkoğlu da dinlendirilirken yıldız oyuncunun maç sonu minik bir taraftara söylediği sözler gündem oldu. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Bandırmaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında kozlarını paylaştı. Rams Park'ta oynanan mücadelede Galatasaray, Bandırmaspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı-Kırmızılılar'ın gollerini 26'da Davinson Sanchez, 36'da penaltıdan Halil Dervişoğlu, 40'ta penaltıdan Tete ve 90+5'te Vinicius kaydetti. Bandırmaspor'un golleri ise 45+3'te Sergen Piçinciol ve 77'de Mulumba'dan geldi.

Canlı Skor

MAÇ SONU SÖYLEDİKLERİ OLAY OLDU

MAÇ SONU SÖYLEDİKLERİ OLAY OLDU

Karşılaşmaya yedek başlayan ve Okan Buruk'un dinlendirmeyi tercih ettiği Kerem Aktürkoğlu oynamasa da maç sonunda sözleriyle maçın önüne geçti.

MİNİK TARAFTARI KIRMADI

MİNİK TARAFTARI KIRMADI

Zaman zaman taraftarlar ve futbolseverler tarafından sert şekilde eleştirilen Aktürkoğlu takım otobüsüne gittiği sırada kendisiyle fotoğraf çekinmek isteyen minik bir taraftarı kırmadı.

"SENDE Mİ BENİ SEVMEYENLERDENSİN"

"SENDE Mİ BENİ SEVMEYENLERDENSİN"

Hayranıyla fotoğraf çekinen Kerem Aktürkoğlu, bu anların ardından minik taraftara sitemle "Sen de mi sevmeyenlerdensin" derken, bir gazetecinin kendisine "Seni sevmeyen kendine baksın" sözlerine gülümseyerek karşılık verdi.

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