Bandırmaspor maçını kulübede tamamlamıştı! Oynamasa bile gündem Kerem Aktürkoğlu! Takım otobüsüne giderken söyledikleri olay oldu

"SENDE Mİ BENİ SEVMEYENLERDENSİN"

Hayranıyla fotoğraf çekinen Kerem Aktürkoğlu, bu anların ardından minik taraftara sitemle "Sen de mi sevmeyenlerdensin" derken, bir gazetecinin kendisine "Seni sevmeyen kendine baksın" sözlerine gülümseyerek karşılık verdi.