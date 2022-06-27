YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

27.06.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Mustafa Gürsel: - "Oyunu sahada iyi ortaya koyarsak, zaten sonuç kendiliğinden gelecektir"

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, yeni sezon öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Play-off finalinde İstanbulspor'a kaybederek Süper Lig'e yükselme şansını kaybeden Bandırmaspor, 2022-2023 sezonu öncesi ilk antrenmanını yaptı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik direktör Mustafa Gürsel, takımdan ayrılan futbolcuların yerine transferlerin devam ettiğini söyledi.

Transfer çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış bir kadroyla kampa gitmeyi umut ettiklerini belirten Gürsel, şöyle konuştu:

"En hazır şekilde kampa gidip, iyi bir hazırlık dönemi geçirmek istiyoruz. 29 Haziran Çarşamba günü Bolu'ya geçeceğiz. Kurban Bayramı arifesinde ilk etabı bitirmiş olacağız. 11-23 Temmuz'da ikinci etap kamp çalışmalarını yapıp, Bandırma'da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hedefimiz, her zaman keyif veren bir Bandırmaspor seyrettirmek. Benim amacım, sonuçtan ziyade sonuca giden yola odaklanmak. Oyunu sahada iyi ortaya koyarsak, zaten sonuç kendiliğinden gelecektir."

Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

- Teknik direktör Mustafa Gürsel: - "Oyunu sahada iyi ortaya koyarsak, zaten sonuç kendiliğinden gelecektir"

Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bandırma

Balıkesir Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
03:42
Sabah
05:36
Öğle
13:17
İkindi
17:14
Akşam
20:47
Yatsı
22:33

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler28 Haziran Salı

Burcu Eczanesi
Altieylul
Serra Eczanesi
Altieylul
Canan Eczanesi
Karesi
Selin Küçük Eczanesi
Karesi
Cemre Eczanesi
Ayvalik
Ada Eczanesi
Bandirma
Eda Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İngiliz basınından şaşırtan iddia! “3 milyon euro aldı”

İngiliz basınından şaşırtan iddia! “3 milyon euro aldı”

Silikon göğüslerini çıkarttırıp binlerce sterline satacak!

Silikon göğüslerini çıkarttırıp binlerce sterline satacak!

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Yüzlerce insanı dolandırdı! Herkes onu kanser sanırken o...

Yüzlerce insanı dolandırdı! Herkes onu kanser sanırken o...

Sokakta sütyenini çıkarttı, bebeğini emzirdi! Tepki görünce...

Sokakta sütyenini çıkarttı, bebeğini emzirdi! Tepki görünce...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.