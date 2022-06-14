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Bandırmaspor'da Onur Göçmez başkanlık seçiminde güven tazeledi

14.06.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırmaspor'da Onur Göçmez başkanlık seçiminde güven tazeledi

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un olağanüstü genel kurulunda, Onur Göçmez tekrar başkan seçildi.

Sanayi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda divan başkanlığını Ozan Onur yaptı.

Faaliyet ve mali raporların ayrı ayrı okunarak ibra edildiği genel kurulda, Bandırmaspor'un toplam borcunun 45 milyon 850 bin lira olduğu açıklandı.

Kulüp Başkanı Onur Göçmez, kongrede, yoğun katılım için üyelere teşekkür etti.

Play-off final maçını hatırlatan ve yeni yeni toparlandıklarını belirten Göçmez, "Bütün emeklerimizin sahada değil masada kaybedildiği bir maç yaşadık. Ama bu da bir deneyim oldu hepimiz için. Aslında hepimizin biraz daha fazla Bandırmaspor'a sarılması gereken yere gidiyoruz. Çünkü artık, biz gerçekten çok büyük bir kulübüz. Bundan sonra birlikteliği devam ettirirsek daha da güzel işler yapacağımıza biz çok inanıyoruz. Tek hedefimiz aile olmak. Şampiyonluk olur olmaz önemli olan camianın bir araya gelmesi." ifadelerini kullandı.

Kongrede, Bandırmaspor'un futbol şubesinin şirketleşme konusunda yönetime yetki verilmesiyle ilgili önerge de üyeler tarafından kabul edildi.

Konuşmaların ardından tek listede gidilen seçimde Onur Göçmez, tekrar başkan seçildi.

Göçmez başkanlığındaki yönetim kurulunda Özgür Kızıllar, Adem Yılmaz, Gürel Soylu, İsmail Aydın, Onur Çon, Cihan Yılmaz, Mehmet Özbay, Salih Soner Koçoğlu, Özel Aydın, Serdar Kuter, Mustafa Der, Bilgen Süngü, Erol Rüzgar, Emre Bahadır, Oğuz Kır, Ozan Tüm, Süleyman Tümay Özbeyli ve Samet Kocaman yer aldı.

Bandırmaspor'da Onur Göçmez başkanlık seçiminde güven tazeledi

Bandırmaspor'da Onur Göçmez başkanlık seçiminde güven tazeledi

Bandırmaspor'da Onur Göçmez başkanlık seçiminde güven tazeledi

Bandırmaspor'da Onur Göçmez başkanlık seçiminde güven tazeledi

Bandırmaspor'da Onur Göçmez başkanlık seçiminde güven tazeledi

Bandırmaspor'da Onur Göçmez başkanlık seçiminde güven tazeledi

Bandırmaspor'da Onur Göçmez başkanlık seçiminde güven tazeledi

Bandırmaspor'da Onur Göçmez başkanlık seçiminde güven tazeledi

Bandırmaspor'da Onur Göçmez başkanlık seçiminde güven tazeledi

Bandırmaspor'da Onur Göçmez başkanlık seçiminde güven tazeledi

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