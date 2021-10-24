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Baraj nedeniyle boşaltılan köyde sahipsiz kalan köpekler destek bekliyor

24.10.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğa fotoğrafçısı Hasan Cellat: "Hayvanlar gerçekten çok zayıf kalmış, perişan bir vaziyetteler. Duyarlı insanların bir an önce buraya el atması lazım"

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla büyük bölümü boşaltılan köyde sahipsiz ve aç kalan köpeklere hayvanseverler sahip çıkıyor.

Devlet Su İşlerinin (DSİ) yaptığı, yaklaşık 1,5 yıl önce Karakurt HES Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla büyük bölümünün sular altında kaldığı Karakurt köyündeki sahipsiz köpeklere doğa fotoğrafçısı Hasan Cellat, hayvan severlerle birlikte mama dağıttı.

Hasan Cellat AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede sahipsiz sokak hayvanları için başta belediyeler olmak üzere destek olunmasını istedi.

- "Hayvanlar perişan, bir an önce buraya el atılması lazım"

Havaların soğumaya başlamasıyla bu hayvanların daha kötü duruma düşeceğini belirten Cellat, "Bu köpekleri bir şekilde ayakta tutmaya çalışıyoruz. Hayvanlar gerçekten çok zayıf kalmış, perişan bir vaziyetteler. Duyarlı insanların bir an önce buraya el atması lazım." dedi.

Hayvan sever Türkü Doğa ise zaman zaman köye gelerek köpekleri beslediklerini ifade ederek, "Karakurt'a geldik burada çağırdığımız tespit ettiğimiz hayvanlara mama veriyoruz. Gördüğünüz gibi hayvanlar nerdeyse poşetleri yiyecek. Buraya desteklerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Baraj nedeniyle boşaltılan köyde sahipsiz kalan köpekler destek bekliyor

Doğa fotoğrafçısı Hasan Cellat: "Hayvanlar gerçekten çok zayıf kalmış, perişan bir vaziyetteler. Duyarlı insanların bir an önce buraya el atması lazım"

Baraj nedeniyle boşaltılan köyde sahipsiz kalan köpekler destek bekliyor

Baraj nedeniyle boşaltılan köyde sahipsiz kalan köpekler destek bekliyor

Baraj nedeniyle boşaltılan köyde sahipsiz kalan köpekler destek bekliyor

Baraj nedeniyle boşaltılan köyde sahipsiz kalan köpekler destek bekliyor

Baraj nedeniyle boşaltılan köyde sahipsiz kalan köpekler destek bekliyor

Baraj nedeniyle boşaltılan köyde sahipsiz kalan köpekler destek bekliyor

Baraj nedeniyle boşaltılan köyde sahipsiz kalan köpekler destek bekliyor

Baraj nedeniyle boşaltılan köyde sahipsiz kalan köpekler destek bekliyor
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