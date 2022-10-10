Baraj nedeniyle su altında kalacak Yusufeli ilçesi yeni yerine taşınmaya başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, baraj dolayısıyla su altında kalacak Artvin'in Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim alanlarına taşınmaya başladığını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Yusufeli ilçesinin taşınmasına ilişkin paylaşımında, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Tarım ve Orman bakanlıklarıyla el birliğiyle çalıştıklarını belirtti.

Kurum, "TOKİ'mizle inşasını yaptık. Türkiye'nin en büyük iskan projesinde sona geldik. Baraj nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçemizi yeni yerine taşımaya başladık. Yeni Yusufeli'ni biz çok beğendik." ifadelerini kullandı.

- Köylerin taşınma süreci devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Yusufeli ilçesinin taşınmaya başladığı yeni yerleşim yerinde 4 etapta, İçişleri, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarıyla koordineli yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda TOKİ eliyle 7 köyde yöresel mimariye uygun 2 katlı modern evler yapıldı ve toplam 520 köy evi inşa edildi. Alt ve üst yapı ile bina ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan 2 etap taşınmaya hazır hale getirildi.

Yeni yerleşim yeri 2 bin 698 konut, 321 iş yeri ve 22 arsayı kapsıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Planladığımız takvime uyduk. 1. ve 3. bölgede şu anda 70'e yakın vatandaş ve birkaç esnafın taşınma sürecini başlattık. Taşınması gereken 7 köy vardı. Burada 1 köy tamamıyla taşındı. Diğer köylerin de taşınma süreci devam ediyor." bilgisini verdi.

Kamu binalarının taşınma sürecinin 2 hafta önce başladığını hatırlatan Aslan, "Artık okullarımızın taşınma süreci planlanmaya başladı ve kamu binalarımız da kesintisiz hizmet veriyor." ifadesini kullandı.

- Baraj su tutmaya hazır

Artvin Valisi Yılmaz Doruk da yeni Yusufeli ilçe merkezinin yapılaşmasının tamamlandığını bildirerek, "Vatandaşımızdan hak sahibi olanların da kuralarını çektik ve şu anda yerleşime başladık." bilgisini verdi.

Baraj inşaatının tamamlandığını duyuran Doruk, "Baraj şu an su tutmaya hazır halde. İnşallah kısa süre içerisinde yeni Yusufeli'ne taşınarak, barajda su tutmaya başlayacağız. Vatandaşlarımız çok memnunlar." açıklamasını yaptı.