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Barcelona ile anlaşma imzalayan Sertaç Şanlı kimdir? İşte Sertaç Şanlı’nın kariyeri…

01.07.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basketbol kariyerine Efes Pilsen altyapısında başlayan Sertaç Şanlı, son olarak 2018 – 2019 sezonunda Anadolu Efes ile anlaşma sağlamıştı. 2020 – 2021 sezonunda Euroleague ve Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunun ardından ise performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken Sertaç Şanlı, Barcelona ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Peki Sertaç Şanlı kimdir?

Gösterdiği performans ila İspanyollarında radarına giren Sertaç Şanlı Anadolu Efes’ten sonra Berselona’ya transfer oldu. Özellikle bu sene Euroleague ve Basketbol Süper Ligi’nde gösterdiği başarı ile dikkat çeken Şanlı İspanyol takımı Barcelona ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Sertaç Şanlı kimdir?

Sertaç Şanlı, 5 ağustos 1991 yılında Edirne’de dünyaya geldi.
Basketbol kariyerine Efes Pilsen altyapısında başlayan Sertaç Şanlı, daha sonra Pınar Karşıyaka altyapısına geçti.
Şanlı, Türk Telekom'a geçtikten sonra takımın pilot takımı olan Türkiye Basketbol 2. Ligi'ndeki Genç Telekom'da oynadı. 2009-10 sezonunu 11,6 sayı ve 7,1 ribaund ortalamaları ile tamamladı.
Ağustos 2010'da ise Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Galatasaray ile beş yıllık anlaşmaya vardı.
Türkiye Basketbol Ligi'nin 2010-11 sezonunda, normal sezon 9 ve play-off’ta ise 8 olmak üzere 17 maça çıktı. Normal sezonu 2,89 sayı 1,44 ribaund 0,44 asist ortalamaları ile tamamladı.
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