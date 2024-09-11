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  4. Barcelona'nın yıldızı Raphinha karısıyla pozuna 'paranın gücü' yorumu gelince dayanamadı! Yanıtı olay oldu

Barcelona'nın yıldızı Raphinha karısıyla pozuna 'paranın gücü' yorumu gelince dayanamadı! Yanıtı olay oldu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
11.09.2024 17:11
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Barcelona'lı yıldız Raphinha, Brezilya'nın bu ay Ekvador ve Paraguay'a karşı oynayacağı maçlarda forma giyemeyince milli maç arasında eşi Natalia Rodrigues ile birlikte sahile gitmeye karar verdi. Sahilde eşiyle pozlarını paylaşan yıldıza yüz binlerce beğeni gelirken kullanıcılardan birinin 'paranın gücü' yorumu Raphinha'yı kızdırdı.

Barcelona'lı futbolcu Raphinha eşi Natalia Rodrigues ile sahil pozlarını Instagram hesabında paylaştı. Bir kullanıcının yoruma 'paranın gücü' yazması futbolcuyu fena kızdırdı. O yoruma sessiz kalmayan Raphinha'nın yanıtı gündem oldu.

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Aralık 2022'de evlenen ve geçen yılın mayıs ayında ilk çocuklarını kucaklarına alan Barcelona'lı futbolcu Raphinha ve eşi Natalia Rodrigues mini tatillerini Instagram üzerinden paylaştılar.

Natalia, fotoğrafların açıklama kısmına 'Kimse bizi anlamasa ben anlarım...' şeklinde yazdı.

Raphinha ve partneri, görünüşünü eleştiren kullanıcılardan çok sayıda yorum aldı. Hatta bazıları Raphinha'nın onunla sadece parası için birlikte olduğunu bile öne sürdü.

Raphinha'ya 'saçını kestir', 'Parayla yapılamayan şeyi daha fazla yapmana gerek kalmayacak', 'Paranın gücü' ve 'Çirkin değilim, sadece param yok' gibi yorumlar yapıldı.

Leeds'in eski oyun kurucusu Raphinha da yorumların çoğuna yanıt vererek karşılık verdi.

Anahtar Kelimeler:
barcelona futbol
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