Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan dayı ile yeğenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

C.K'nin 112 Acil Servisi araması üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve jandarma, sağlık ekipleri sevk edildi. 5 metre yüksekliğindeki kayalıklarda mahsur kalan dayı ile yeğeni ekiplerce kurulan halat yardımıyla kurtarıldı.

Bartın'da kayalıklarda mahsur kalan dayı ile 6 yaşındaki yeğeni kurtarıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz