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Bartın'da kayalıklarda mahsur kalan dayı ile 6 yaşındaki yeğeni kurtarıldı

20.06.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da kayalıklarda mahsur kalan dayı ile 6 yaşındaki yeğeni kurtarıldı

Bartın'ın Amasra ilçesinde balık tutmaya gittikleri kayalıklarda mahsur kalan dayı ile yeğeni, ekiplerce halat yardımıyla kurtarıldı.

İlçeye bağlı Gömü köyü mevkisinde dayı C.K. (64) ile yeğeni N.S.Y. (6), Türkiye Taş Kömürleri (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğünün kapattığı kömür yıkama tesisi civarına balık tutmaya gitti.

Tesisin bulunduğu kayalığa tırmanmaya çalışan dayı ve yeğeni, burada mahsur kaldı.

C.K'nin 112 Acil Servisi araması üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve jandarma, sağlık ekipleri sevk edildi. 5 metre yüksekliğindeki kayalıklarda mahsur kalan dayı ile yeğeni ekiplerce kurulan halat yardımıyla kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan dayı ile yeğenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bartın'da kayalıklarda mahsur kalan dayı ile 6 yaşındaki yeğeni kurtarıldı

Bartın'da kayalıklarda mahsur kalan dayı ile 6 yaşındaki yeğeni kurtarıldı

Bartın'da kayalıklarda mahsur kalan dayı ile 6 yaşındaki yeğeni kurtarıldı

Bartın'da kayalıklarda mahsur kalan dayı ile 6 yaşındaki yeğeni kurtarıldı

Bartın'da kayalıklarda mahsur kalan dayı ile 6 yaşındaki yeğeni kurtarıldı

Bartın'da kayalıklarda mahsur kalan dayı ile 6 yaşındaki yeğeni kurtarıldı

Bartın'da kayalıklarda mahsur kalan dayı ile 6 yaşındaki yeğeni kurtarıldı

Bartın'da kayalıklarda mahsur kalan dayı ile 6 yaşındaki yeğeni kurtarıldı

Bartın'da kayalıklarda mahsur kalan dayı ile 6 yaşındaki yeğeni kurtarıldı

Bartın'da kayalıklarda mahsur kalan dayı ile 6 yaşındaki yeğeni kurtarıldı

Bartın'da kayalıklarda mahsur kalan dayı ile 6 yaşındaki yeğeni kurtarıldı

Bartın'da kayalıklarda mahsur kalan dayı ile 6 yaşındaki yeğeni kurtarıldı

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