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Bartın'da komşular arasındaki silahlı kavgada ölen 2 kişi defnedildi

29.09.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma ekiplerince yakalanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı

Bartın'da dün komşular arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi.

Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınan Musa (43) ile yengesi Fatma Akçora'nın (55) cenazesi, Akbaba köyü Çıtaoğlu Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

Burada akrabalar için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edilerek helallik alındı.

Musa ve Fatma Akçora'nın cenazeleri, Akbaba Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Öte yandan, jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı Aydın Ergün (62) tutuklandı.

Ağır yaralı olarak Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Akçora'nın (52) ise tedavisi sürüyor.

İddiaya göre, Akbaba köyü Çıtaoğlu Mahallesi'nde Ergün ile komşuları Musa, ağabeyi Mustafa ve eşi Fatma Akçora arasında sahiplenmek istedikleri orman arazisinde temizlik yapıldığı gerekçesiyle tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ergün, evinden aldığı tabancayla temizlik yapan komşularına ateş açmış, Fatma Akçora olay yerinde, ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan akrabalardan Musa Akçora tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Jandarma ekipleri, teslim olmamak için kendisini eve kilitleyen Ergün'ü daha sonra gözaltına almıştı.

Bartın'da komşular arasındaki silahlı kavgada ölen 2 kişi defnedildi

- Jandarma ekiplerince yakalanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı

Bartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Sanık cenaze akraba silahlı kavga

Bartın Namaz Vakitleri 29 Eylül Perşembe

İmsak
05:12
Sabah
06:38
Öğle
12:46
İkindi
16:05
Akşam
18:44
Yatsı
20:04
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

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