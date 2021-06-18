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Bartın'da sahte ilaç operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

18.06.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da sahte ilaç operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Bartın'da depoya düzenlenen sahte ilaç operasyonunda gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Eskiemirler köyünde depo olarak kullanılan binaya jandarma ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda etil alkol, ilaçlar için son kullanma etiketleri, el dezenfektanları, oksijenli su, son kullanma tarihi baskı kaşesi, poşet yapıştırma makinesi ile elektronik tartının aralarında olduğu 100 bin adedi aşkın muhtelif malzemeye el konuldu.

Tarihi geçmiş ilaçları son kullanma tarihlerini güncelleyerek piyasaya sürmeye çalıştığı ve sahte ilaç ürettiği iddia edilen şüpheli Yunus K. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, depo olarak kullanılan eski okul binası ekiplerce mühürlendi.

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Bartın'da sahte ilaç operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Bartın'da sahte ilaç operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Bartın'da sahte ilaç operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Bartın'da sahte ilaç operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Bartın'da sahte ilaç operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Bartın'da sahte ilaç operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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