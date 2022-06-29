Bartın Irmağı'nda sel taşkını sırasında hasar gören ve su almaya başlayan gezi teknesinin batması itfaiye ekiplerince önlendi.
Sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen ırmağın önceki gün taşması sırasında Yalı mevkisinde iskeleye bağlı gezi teknesi, sularla sürüklenen kütüklerin çarpması sonucu hasar aldı.
Su almaya başlayan teknenin batmak üzere olduğunu gören vatandaşlar, durumu Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ekiplerine bildirdi.
Bir itfaiye erinin yüzerek ulaştığı teknenin içine 3 dalgıç motor kuruldu ve batmak üzere olan teknedeki su tahliye edildi.
Gezi teknesinin sahibi ise teknenin içindeki malzemeleri çevredeki vatandaşların yardımıyla tahliye etmeye başladı.
Bartın'da su alan gezi teknesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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