YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın'da su alan gezi teknesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Bartın'da su alan gezi teknesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

29.06.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da su alan gezi teknesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Bartın Irmağı'nda sel taşkını sırasında hasar gören ve su almaya başlayan gezi teknesinin batması itfaiye ekiplerince önlendi.

Sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen ırmağın önceki gün taşması sırasında Yalı mevkisinde iskeleye bağlı gezi teknesi, sularla sürüklenen kütüklerin çarpması sonucu hasar aldı.

Su almaya başlayan teknenin batmak üzere olduğunu gören vatandaşlar, durumu Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ekiplerine bildirdi.

Bir itfaiye erinin yüzerek ulaştığı teknenin içine 3 dalgıç motor kuruldu ve batmak üzere olan teknedeki su tahliye edildi.

Gezi teknesinin sahibi ise teknenin içindeki malzemeleri çevredeki vatandaşların yardımıyla tahliye etmeye başladı.

Bartın'da su alan gezi teknesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Bartın'da su alan gezi teknesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Bartın'da su alan gezi teknesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Bartın'da su alan gezi teknesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Bartın'da su alan gezi teknesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Bartın'da su alan gezi teknesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Bartın'da su alan gezi teknesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Bartın'da su alan gezi teknesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bartın Namaz Vakitleri 29 Haziran Çarşamba

İmsak
03:09
Sabah
05:12
Öğle
12:59
İkindi
17:00
Akşam
20:36
Yatsı
22:29
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Patlıcan, brokoli, patates... Gözünüzü hastanede açabilirsiniz

Patlıcan, brokoli, patates... Gözünüzü hastanede açabilirsiniz

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

Salatalığı yemeden önce ezmelisiniz! Nedeni ise...

Salatalığı yemeden önce ezmelisiniz! Nedeni ise...

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.