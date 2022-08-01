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Bartın'da toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

01.08.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince, incelenmek üzere ırmaktan numune alındı

Bartın'da toplu balık ölümleriyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Bartın Irmağı'nın en büyük kolu olarak bilinen Gökırmak mevkisinin Potbaşı bölgesindeki ırmakta suyun yüzeyine çok sayıda telef olmuş balık çıktı.

Durumu fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince, incelenmek üzere ırmaktan numune alınarak laboratuvara gönderildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri de ırmakta balık tutulmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Bartın'da toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince, incelenmek üzere ırmaktan numune alındı

Bartın'da toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Bartın'da toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Bartın'da toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Bartın'da toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Bartın'da toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Bartın'da toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Bartın'da toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Bartın'da toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

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Anahtar Kelimeler:
Bartın inceleme irmak

Bartın Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:51
Sabah
05:38
Öğle
13:02
İkindi
16:57
Akşam
20:16
Yatsı
21:55
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

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