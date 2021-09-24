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Bartın'da trafik kazasında hayatını kaybeden komiser yardımcısının cenazesi defnedildi

24.09.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da trafik kazasında hayatını kaybeden komiser yardımcısının cenazesi defnedildi

Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren komiser yardımcısı Uğur Özdemir'in (43) cenazesi, memleketi Bolu'nun Mudurnu ilçesinde toprağa verildi.

Özdemir'in cenazesi görev yaptığı Bartın Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen törenin ardından Mudurnu'ya bağlı Pelitözü köyüne getirildi.

Burada Özdemir için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Ayakta durmakta güçlük çeken anne Fahriye Özdemir, kadın polis memurları tarafından teselli edildi.

Özdemir'in cenazesi, cuma vakti kılınan namazın ardından Pelitözü köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Törene Özdemir'in babası İzzet, 13 yaşındaki oğlu Arda Kaan Özdemir ve yakınlarının yanı sıra Bolu Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy, Seben Kaymakamı Süleyman Bakan, Bartın Emniyet Müdür Yardımcısı Sedat Teber, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Özdemir'in eşinin naaşının ise Ankara'nın Sincan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Ankara istikametinden Bartın yönüne giden Efe Tur'a ait yolcu otobüsü, dün Akmanlar köyü mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda karşı şeride geçerek 40 BD 498 plakalı otomobille çarpışmış, otomobil sürücüsü Uğur ve eşi Emine Özdemir ile otobüsteki yedek şoför Halit Uğur hayatını kaybetmişti.

Otobüsün, son yolcularını Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde indirdiği, otomobil sürücüsü Uğur Özdemir'in Bartın Emniyet Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak görev yaptığı ve Bolu'da bir akrabasının cenaze törenine gittiği öğrenilmişti.

Bartın'da trafik kazasında hayatını kaybeden komiser yardımcısının cenazesi defnedildi

Bartın'da trafik kazasında hayatını kaybeden komiser yardımcısının cenazesi defnedildi

Bartın'da trafik kazasında ölen komiser yardımcısının cenazesi memleketine uğurlandı

Bartın'da trafik kazasında ölen komiser yardımcısının cenazesi memleketine uğurlandı

Bartın'da trafik kazasında ölen komiser yardımcısının cenazesi memleketine uğurlandı

Bartın'da trafik kazasında ölen komiser yardımcısının cenazesi memleketine uğurlandı

Bartın'da trafik kazasında hayatını kaybeden komiser yardımcısının cenazesi defnedildi

Bartın'da trafik kazasında hayatını kaybeden komiser yardımcısının cenazesi defnedildi

Bartın'da trafik kazasında ölen komiser yardımcısının cenazesi memleketine uğurlandı

Bartın'da trafik kazasında ölen komiser yardımcısının cenazesi memleketine uğurlandı

Bartın'da trafik kazasında hayatını kaybeden komiser yardımcısının cenazesi defnedildi

Bartın'da trafik kazasında hayatını kaybeden komiser yardımcısının cenazesi defnedildi
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trafik kazası polis Bolu Bartın

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