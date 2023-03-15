BAŞAKŞEHİR GENT MAÇI CANLI İZLE! Başakşehir Gent maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Temsilcimiz Başakşehir Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda İsrail'in Maccabi Netanya'sını, 3. eleme turunda İzlanda ekibi Breidablik'i eledi. Başakşehir, play-off turunda da Belçika temsilcisi Antwerp'e üstünlük sağlayarak grup aşamasına yükselmeyi başardı. Başakşehir, Hearts, RFS ve Fiorentina ile yer aldığı grubu lider bitirip doğrudan son 16 turuna çıkmayı başardı. Başakşehir, bu karşılaşmalarda 27 kez gol attı, kalesinde ise 8 gol gördü.