Konumu böyle bulmuşlar! Cenazede Dilan Polat'a zehir zemberek sözler! "Allah onun belasını versin"

Dün İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Can Polat, bugün toprağa verildi. Yaşanan korkunç olay sonrası Dilan Polat'la ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Ayrıca Can Polat'ın annesi ise 'suçu' Dilan Polat'ın üzerine yükledi. İşte yaşanan tüm gelişmeler!

DİLAN POLAT'IN PAYLAŞIMINDAN KONUMUNU BULMUŞLAR

Çeşme'de infiale yol açan Can Polat cinayeti soruşturmasında, organize suç örgütünün Polat ailesinin izini nasıl sürdüğü netleşti. Elde edilen yeni bilgilere göre; Polat ailesi Çeşme'ye adeta gizli bir tatile gelmişti ve kaldıkları yer güvenlik gerekçesiyle herkesten saklanıyordu. Ancak lüks hayatıyla tanınan fenomen Dilan Polat'ın anlık olarak yaptığı bir sosyal medya paylaşımı, suç örgütünün radarına takıldı.

İddiaya göre, 'Daltonlar' olarak bilinen organize suç örgütü, Dilan Polat'ın paylaştığı videodaki arka plan detaylarından ve konum bilgisinden ailenin Alaçatı'da kaldığı oteli saniye saniye deşifre etti. Paylaşımın hemen ardından örgüt liderlerinden gelen talimatla tetikçi Serhat A. bölgeye sevk edildi. Sosyal medyadaki tek bir kare, koruma Can Polat'ın adeta ölüm fermanı oldu.

"ONUN YÜZÜNDEN OLDU, ALLAH BELASINI VERSİN"

Can Polat için düzenlenen cenaze töreninde ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Tören sırasında sosyal medyaya yansıyan görüntülerde acılı anne gözyaşlarına hakim olamazken, Dilan Polat'a yönelik sert sözler sarf etti.

Anne, "Onun yüzünden oldu her şey. Allah belasını versin" diyerek Dilan Polat'a tepki gösterdi.