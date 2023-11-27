Başakşehir-Pendikspor maçında yardımcı hakem Cemil Tunç sakatlandı ve kendini yere bıraktı!

Süper Lig'de heyecan 13. hafta mücadeleleri ile devam ederken, haftanın kapanış karşılaşmasında Başakşehir sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede dakikalar 20'yi gösterirken, Başakşehir'in gol tehlikesinin arından ilginç bir an yaşandı. Karşılaşmanın yan hakemi Cemil Tunç bir anda kendini yere bırakırken izleyenleri korkuttu.

KENDİNİ BİR ANDA YERE BIRAKTI

Mücadelenin yardımcı hakemi Cemil Tunç, yaşanan bir pozisyonda depar attığı sırada sakatlandı ve bir anda kendini yere bıraktı. Sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından Tunç'un görevine devam edemeyeceği tespit edildi.

Bununla birlikte maçın dördüncü hakemi Oğuzhan Çakır, Cemil Tunç'un görevini devraldı.

HAFTANIN 2. HAKEM SAKATLIĞI

Süper Lig'de bu hafta oynanan bir diğer mücadele olan Galatasaray - Alanyaspor maçının orta hakemi Ali Şansalan da sakatlanarak oyuna devam edememişti.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

