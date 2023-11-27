SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Başakşehir-Pendikspor maçında yardımcı hakem Cemil Tunç sakatlandı ve kendini yere bıraktı!

Başakşehir-Pendikspor maçında yardımcı hakem Cemil Tunç sakatlandı ve kendini yere bıraktı!

27.11.2023 21:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Başakşehir-Pendikspor mücadelesinde haftanın ikinci hakem sakatlığı yaşandı. Galatasaray-Alanyaspor mücadelesinde sakatlanarak maça devam edemeyen Ali Şansalan'ın ardında bu kez, Başakşehir-Pendikspor maçının yan hakemi Cemil Tunç bir anda kendisini yere bırakarak oyuna devam edemedi. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan 13. hafta mücadeleleri ile devam ederken, haftanın kapanış karşılaşmasında Başakşehir sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede dakikalar 20'yi gösterirken, Başakşehir'in gol tehlikesinin arından ilginç bir an yaşandı. Karşılaşmanın yan hakemi Cemil Tunç bir anda kendini yere bırakırken izleyenleri korkuttu.

KENDİNİ BİR ANDA YERE BIRAKTI

WhatsApp Görsel 2023-11-27 saat 20.46.30_4065419f

Mücadelenin yardımcı hakemi Cemil Tunç, yaşanan bir pozisyonda depar attığı sırada sakatlandı ve bir anda kendini yere bıraktı. Sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından Tunç'un görevine devam edemeyeceği tespit edildi.

Bununla birlikte maçın dördüncü hakemi Oğuzhan Çakır, Cemil Tunç'un görevini devraldı.

HAFTANIN 2. HAKEM SAKATLIĞI

267-001655-hakem-ali-sansalan-mac-esnasinda-sakatlandi

Süper Lig'de bu hafta oynanan bir diğer mücadele olan Galatasaray - Alanyaspor maçının orta hakemi Ali Şansalan da sakatlanarak oyuna devam edememişti.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Canlı Skor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hakem Sakatlık son dakika Süper Lig maçı bıraktı süper li maçın başakşehi
En Çok Okunan Haberler
'Nurişler' suç örgütü lideri Nuri Ergin'den Alaattin Çakıcı çıkışı

'Nurişler' suç örgütü lideri Nuri Ergin'den Alaattin Çakıcı çıkışı

THY uçağının inme girişimi yürekleri ağza getirdi! "Kaptan gözünü seveyim delirme"

THY uçağının inme girişimi yürekleri ağza getirdi! "Kaptan gözünü seveyim delirme"

Bu transfer Icardi'yi bile unutturur! 'O da sıcak bakıyor'

Bu transfer Icardi'yi bile unutturur! 'O da sıcak bakıyor'

Hakem bir anda yere yığıldı! İşte saniye saniye o anlar...

Hakem bir anda yere yığıldı! İşte saniye saniye o anlar...

Türkiye'nin konuştuğu olayda ses kayıtları ortaya çıktı! "Şaka gibisin, üzme beni"

Türkiye'nin konuştuğu olayda ses kayıtları ortaya çıktı! "Şaka gibisin, üzme beni"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.