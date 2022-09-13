Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, İzmir'de gazete temsilcileriyle buluştu

İZMİR (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, basın kuruluşlarına ceza verme veya ödüllendirme yetkileri olmadığını, ancak mevzuattan kaynaklanan birtakım yaptırımları uyguladıklarını söyledi.

Erkılınç, BİK tarafından Balçova Termal Otel'de düzenlenen "Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantıları"nın açılında, ortak sorunları görüşmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.

BİK'in gazetecilerin hamisi, koruyucusu olmadığını ifade eden Erkılınç, "Sizler büyük ortaksınız, yüzde 85'lik pay sahibisiniz. Bizler de küçük ortağız. Dolayısıyla bu ortaklık çerçevesinde sizlerin işlerinizin daha iyi gitmesi, daha yolunda, daha verimli olabilmesi için gayret sarf ediyoruz." dedi.

Kanunun verdiği yetkileri kullanmaya başladıkları anda bazı tepkilerle karşılaştıklarını aktaran Erkılınç, basın kuruluşlarına kesilen cezaların da zaman zaman tartışma konusu olabildiğini kaydetti.

Erkılınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim ceza verme yetkimiz yok. Biz ne ödüllendirebiliriz ne de ceza verebiliriz. Bizim mevzuattan kaynaklanan birtakım yaptırımlarımız var. Bu yaptırımlarda da bu paraların hiçbirisi bizim kasamıza girmiyor. 10 gazetenin içinde 1 gazete yanlışlık yapmışsa diğerlerinin hakkını gasbetmiş sayıyoruz ve o parayı onlara dağıtıyoruz. Mağdur olursa telafi ediyoruz. Diğerlerinden alıp o gazeteci arkadaşlara, o gazeteye iade ediyoruz parasını. Bizim ödüllendirme gibi bir yetkimiz yok."

Ülke genelinde 952 resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına haiz kurum olduğunu dile getiren Erkılınç, resmi ilana mahkum durumda olan gazetelerin bulunduğunu ancak resmi ilana bağlı gazeteciliğin çok uzun süremeyeceğini, bunun doğru da olmadığını ifade etti.

- Yazılı basın ve internet medyası

Basılı yayın organlarının "hukuk, özgürlük, eşitlik, paylaşım" kavramlarını sık sık kullandığının altını çizen Erkılınç, şöyle konuştu:

"Ama yeni bir camia doğdu, yeni bir nesil geldi. Gazetelerin, internet medyasını yok sayma gibi bir tavır içinde olduğunu görüyoruz. Hatta 'Bize ne internet hediye yasasından kardeşim? Nereden kaynak bulurlarsa bulsunlar. Ne halleri varsa görsünler.' gibi. Medya mıdır, medyadır. Habercilik yapıyorlar mı yapıyorlar. Hem de çok daha hızlı habercilik yapıyorlar, çok iyileri var içinde. Ama bu arada epey bir cüruf da var içinde. Çer, çöp, merdiven altı, bir telefon, bir medya kendisini pazarlıyor. Ama ben bunların zamanla ayıklanacağını düşünüyorum."

İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla, Uşak'taki yerel gazete sahipleri ve temsilcilerinin katıldığı bölge toplantısı soru, cevap ve öneri bölümüyle devam etti.