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Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Erkılınç, Samsun'da gazete temsilcileriyle buluştu

19.09.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Erkılınç, Samsun'da gazete temsilcileriyle buluştu

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Samsun'da gazete temsilcileriyle bir araya geldi.

Bursa, İzmir, Konya ve Ankara'dan sonra Samsun'da bir otelde düzenlenen Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantısı'nda konuşan Erkılınç, BİK'in, özgür haberciliğin garantörü olduğunu, 1961 yılında kurulan kurumun kamu ilanlarıyla basın arasında aracılık yaptığını belirtti.

Kurumun son günlerde ulusal ve yerel basının gündeminde olduğunu belirten Erkılınç, "Bunun üç tane sebebi var. Birinci gündem oluşunun nedeni, mevzuatımızdan kaynaklanan denetlemelerimizi pandemi sürecinden sonra tekrar başlatmış olmamızdır. Bunlar tamamen teknik konulardır. Mevzuatımızdan aldığımızdan güçle ve sizlerle aramızda olan sözleşme gereği yapmış olduğumuz denetimlerdir. İçerik, defter tutma, baskı, satış noktasında yaptığımız denetimlerdir." diye konuştu.

Amaçlarının mevzuatları yerine getirmek olduğunu ancak birilerinin, "Nereden çıktı bu denetleme" diyerek bu duruma karşı çıkmak istediğini dile getiren Erkılınç, "Bizim nezdimizde Anadolu basını, yerel basın, hiç fark etmiyor, ulusal basın hepsi eş değerdedir, eşittir ve biz bu mevzuatımızı hepsine, herkese uygulamakla mükellefiz." ifadelerini kullandı.

Haziran ayında TBMM'den geçmesi beklenen internet medya yasasının da gündemde olduğunu aktaran Erkılınç, ekim ayında yasanın Meclis'e gelmesini beklediklerini kaydetti.

Giresun, Ordu, Sinop, Amasya, Tokat ve Çorum illerinden katılımın olduğu toplantıda, basının gelişimi, mevzuat düzenlemeleri, dijital dönüşüm süreçleri ve kurumsal işbirliklerinin güçlendirilmesi gibi konular ele alındı.

Bölge toplantısı soru, cevap ve öneri bölümüyle devam etti.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Erkılınç, Samsun'da gazete temsilcileriyle buluştu

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Erkılınç, Samsun'da gazete temsilcileriyle buluştu

BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Samsun'da gazete temsilcileriyle buluştu

BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Samsun'da gazete temsilcileriyle buluştu

BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Samsun'da gazete temsilcileriyle buluştu

BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Samsun'da gazete temsilcileriyle buluştu

BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Samsun'da gazete temsilcileriyle buluştu

BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Samsun'da gazete temsilcileriyle buluştu

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