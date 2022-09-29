Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Erkılınç, sosyal medyada dezenformasyona dikkati çekti:

İSTANBUL (AA) - Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, sosyal medya paylaşımlarındaki içeriklere dikkati çekerek, "Sosyal medyada çok fazla dezenformasyon var. Gerçek haberleri görmek istediğimiz için kurum olarak Dezenformasyon Yasası'nı destekliyoruz." dedi.

Fatih'te bir otelde düzenlenen Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantısı'nda konuşan Erkılınç, medyanın da dünyada değişim süreci yaşadığını, buna gözlerini kapatamayacaklarını söyledi.

Basın İlan Kurumunun düzenleme, destekleme ve denetleme görevi olduğunu belirten Erkılınç, "Matbaacılar dijitale karşı refleks gösteriyorlar. Tarih içerisinde ilk önce hattatların matbaaya karşı çıkışları gibi tarih tekerrür ediyor. Bugün de matbaalar dijitale karşı refleks gösteriyor. Mutlaka yeni düzene ayak uydurulması gerektiğini düşünüyoruz, buna yönelik hamleler yapıyoruz." dedi.

Erkılınç, denetleme hususunda ciddi tepkilerle karşılaştıklarını, kendilerinin ceza ve ödül verme yetkilerinin olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Teknik hususlara yönelik denetlememiz çok gündeme gelmeye başladı. Basının üzerine gidiliyor, gazeteler kapatılma noktasına geliyor, şeklinde tepkiler duyuyoruz. Anadolu'da yaptığımız çalışmalarda, gösterilen baskı sayısının gerçekten çok daha düşük olduğunu gördük. Şişirilmiş satış rakamlarıyla karşılaştık. Bu durumlara karşı denetleme görevlerimizi sürdüreceğiz."

İnternet sitelerine yönelik mevzuat çalışmalarını yaparken belli kriterleri belirlediklerini, personel çalıştırma, vergi ile SGK kaydı, adres ve ticaret sicil kaydı gibi şartların yanı sıra haber ile içerik üretmesi ve yazar barındırması gerektiğini dile getiren Erkılınç, yazılı basının internet medyasına göre imtiyazı olacağını kaydetti.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Erkılınç, "Çünkü sizler yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Bekleme sürelerinizi tamamlamışsınız. Kuralları yerinde uyguluyorsunuz. Bizim hazırlayacağımız mevzuat bu şekilde olacak." diye konuştu.

Erkılınç, yeni yasa teklifinin mutlaka geçmesi ve basına bir itibar gelmesi gerektiğine dikkati çekerek, önüne gelenin istediği kişiye iftira attığını, özellikle sosyal medyanın bu konuda çok hunharca hareket ettiğini bildirdi.

"Kız Kulesi yok oldu" şeklindeki sosyal medya paylaşımlarının haber olduğunu aktaran Erkılınç, "Sosyal medyada çok fazla dezenformasyon var. Bu haber midir? Gerçek haberleri görmek istediğimiz için kurum olarak Dezenformasyon Yasası'nı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Basın kartını cebine koyduğunda eline kalaşnikofu alıp dağlara çıkıyor"

Erkılınç, Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine yönelik terör saldırısını gerçekleştiren kişinin, zaman zaman yapılan tutuklu gazeteciler listesinde olduğunu anımsatarak, "Mersin'deki gazeteci kılıklı terörist 1 polisimizi şehit etti. Bu kişi 'gazeteciler içeride' diye yapılan listedeki kişiler arasında. Basın kartını cebine koyduğunda eline kalaşnikofu alıp dağlara çıkıyor. İçeri aldığınızda da basın mensupları içeride deniliyor." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından toplantıya katılan İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli ve Tekirdağ'dan gazete sahipleri ile temsilciler, talep ve şikayetlerini dile getirdi.