Basın toplantısında küfür! Fenerbahçe-Kiev maçı, maçlıktan çıkmış durumda...

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında konuk olduğu Fenerbahçe’ye 2-1 yenilen Dinamo Kiev’in teknik direktörü Mircea Lucescu, sarı-lacivertli takımı galibiyetinden ötürü tebrik etti. Basın toplantısında hiçbir soru almayacağını ifade eden Lucescu, Fenerbahçe'nin oynadığı oyunu eleştirdi.

"AVRUPA SEVİYESİNDE BÖYLE OYNAMAMALARI LAZIM"

“Maç içinde 2 tane oyuncum sakatlandı. Kalecim hastanede, o da sakatlandı. Forvetimi defansa çekmek zorunda kaldım. O yüzden çok zor koşullarda oynadık. Fenerbahçe’yi tebrik ediyoruz ama Avrupa seviyesinde böyle oynamamaları lazım. Çok fazla faul yapıldı. Oyuncular biraz simülasyon yaptılar. Çok da agresif bir maçtı.”

ARKADAN BİRİSİ KÜFÜR ETTİ!

Lucescu'nun basın toplantısı odasından çıktığı anda kameralar yine kayıttaydı. Arkadan gelen bir ses Lucescu'ya açık açık küfürler etti. Tecrübeli çalıştırıcının arkasından edilen küfrün duyulmasının ardından sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar bile tepki gösterdi.