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  4. Başında iki dikiş ile meydana çıkan güreşçi rakibini saniyeler içerisinde yendi

Başında iki dikiş ile meydana çıkan güreşçi rakibini saniyeler içerisinde yendi

01.07.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başında iki dikiş ile meydana çıkan güreşçi rakibini saniyeler içerisinde yendi

EDİRNE (AA) - 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Minik - 2 boyda mücadele eden Yağız Utku Çınar, başında iki dikiş olmasına rağmen rakibini 2 saniyede yenmeyi başardı.

İstanbul'da dün katıldığı yağlı güreş organizasyonunda başına sert bir cismin isabet etmesi ile yaralandığı öğrenilen Çınar, başında iki dikiş olmasına rağmen Er Meydanı'nda güreş tutmak istediğini ifade etti.

Peşreve çıkarak daha sonra rakibiyle güreş yaptı. Yağız Utku Çınar güreş başlaması sonrası saniyeler içerisinde rakibini yendi.

Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün İstanbul'da katıldığı bir gösteride kafasına gelen sert bir cisimden dolayı yaralandığını belirtti.

Başında iki dikiş olduğunu ifade eden Çınar, tüm zorluklara rağmen müsabakada mücadele ettiğini kaydetti.

Başında dikiş olmasının kendini zorlamadığını anlatan Çınar, "Rakibimi 2 saniyede yendim. Tuttum attım yere. Benim için kolay oldu." dedi.

Çınar, bundan sonraki hedefinin de diğer rakiplerini yenmek olduğunu kaydetti.

Başında iki dikiş ile meydana çıkan güreşçi rakibini saniyeler içerisinde yendi

Başında iki dikiş ile meydana çıkan güreşçi rakibini saniyeler içerisinde yendi

Başında iki dikiş ile meydana çıkan güreşçi rakibini saniyeler içerisinde yendi

Başında iki dikiş ile meydana çıkan güreşçi rakibini saniyeler içerisinde yendi

Başında iki dikiş ile meydana çıkan güreşçi rakibini saniyeler içerisinde yendi

Başında iki dikiş ile meydana çıkan güreşçi rakibini saniyeler içerisinde yendi

Başında iki dikiş ile meydana çıkan güreşçi rakibini saniyeler içerisinde yendi

Başında iki dikiş ile meydana çıkan güreşçi rakibini saniyeler içerisinde yendi

Başında iki dikiş ile meydana çıkan güreşçi rakibini saniyeler içerisinde yendi

Başında iki dikiş ile meydana çıkan güreşçi rakibini saniyeler içerisinde yendi

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