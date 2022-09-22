YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkentte 5. Sivas Tanıtım Günleri başladı

Başkentte 5. Sivas Tanıtım Günleri başladı

22.09.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte 5. Sivas Tanıtım Günleri başladı

Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu (ASİDEF) koordinasyonunda organize edilen "5. Sivas Tanıtım Günleri" başladı.

Etimesgut Türk Beyleri Kent Meydanı'nda bugün başlayan tanıtım günleri kapsamında, Sivas'ın meşhur lezzetleri ve kente özgü değerlerin sergilendiği çeşitli stantlar açıldı.

Etkinlikte dünyaca ünlü Kangal köpekleri ile kamuoyunda "doktor balıklar" olarak bilinen ve cilt hastalıkları tedavisinde kullanılan balıklar tanıtıldı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AA muhabirine, bu yıl etkinliğin 5'incisinin düzenlendiğini hatırlatarak, etkinlik vesilesiyle hemşehrileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Amaçlarının Sivaslılarla birlik ve beraberliği, kardeşliği daha da pekiştirmek; Sivas'ın değerlerini, zenginliklerini, folklorünü, lezzetini ve kültürünü tanıtmak olduğunu belirten Şimşek, özellikle kentin coğrafi işaret alan Sivas köftesi ile sucuğunu ve pastırmasını tanıtmak istediklerini anlattı.

Şimşek, "Ayrıca turizm değerlerimiz var. Gürün Gökpınar Gölü, aynı şekilde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Divriği Ulu Cami, Gök Medrese, Şifaiye Medresesi, bunların hepsi Sivas'ımızın tarihi, kültürel, doğal zenginlikleri. Bu vesileyle tüm vatandaşları bu değerleri görmeye davet ediyorum. Ayrıca buraya gelip hemşehrilerimizle buluşmaya davet ediyorum." diye konuştu.

- Köfte yeme yarışması

Etkinlik kapsamındaki köfte yeme yarışmasında bir dakikada 10 köfte yiyerek birinci olan Mustafa Demir, "Sivas köftesi kendisini yediren bir köftedir. Yedikçe insanın yiyesi gelir. İnsan bir ömür boyunca unutamaz. Sürekli bu köfteyi yemek ister." dedi.

Ankara Suşehri Dernek Başkanı ve ASİDEF Genel Sekreteri Kemal Demir ise Sivas'ın bütün özelliklerini tanıtmak için etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

Başkent 5. Sivas Tanıtım Günleri 25 Eylül'e kadar sürecek.

Başkentte 5. Sivas Tanıtım Günleri başladı

Başkentte 5. Sivas Tanıtım Günleri başladı

Başkentte 5. Sivas Tanıtım Günleri başladı

Başkentte 5. Sivas Tanıtım Günleri başladı

Başkentte 5. Sivas Tanıtım Günleri başladı

Başkentte 5. Sivas Tanıtım Günleri başladı

Başkentte 5. Sivas Tanıtım Günleri başladı

Başkentte 5. Sivas Tanıtım Günleri başladı

Başkentte 5. Sivas Tanıtım Günleri başladı

Başkentte 5. Sivas Tanıtım Günleri başladı

Başkentte 5. Sivas Tanıtım Günleri başladı

Başkentte 5. Sivas Tanıtım Günleri başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Ankara Namaz Vakitleri 22 Eylül Perşembe

İmsak
05:05
Sabah
06:29
Öğle
12:47
İkindi
16:12
Akşam
18:54
Yatsı
20:13
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

Baba Vanga'nın tüyler ürperten 2023 kehanetleri...

Baba Vanga'nın tüyler ürperten 2023 kehanetleri...

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

G Noktası hikâye! Akıllara durgunluk veren orgazm için...

G Noktası hikâye! Akıllara durgunluk veren orgazm için...

Artık üzülmeyin, çaresi var! Soğanla karıştırın her gün sürün

Artık üzülmeyin, çaresi var! Soğanla karıştırın her gün sürün

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.