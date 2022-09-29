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Başkentte acı biberli dondurma yeme yarışması yapıldı

29.09.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte acı biberli dondurma yeme yarışması yapıldı

  1. Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali, Altınpark Anfa Expo-Center Fuar Merkezi'nde başladı.

Risus Grup Organizasyon tarafından düzenlenen festival kapsamında acı pul biberli dondurma yeme yarışması düzenlendi.

Yarışmada, bir dakika içinde en fazla acılı dondurma yiyen 10. sınıf öğrencisi Reyhan Tarakçı birinci oldu.

Tarakçı'ya 2 kilo dondurma hediye edilirken festivale katılanlara da dondurma ikramında bulunuldu.

Türkiye'nin farklı illerinden 119 katılımcının yer aldığı festival, 2 Ekim'e kadar devam edecek.

Başkentte acı biberli dondurma yeme yarışması yapıldı

Başkentte acı biberli dondurma yeme yarışması yapıldı

3. Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali başladı

3. Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali başladı

3. Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali

3. Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali

3. Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali

3. Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali

3. Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali

3. Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali

3. Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali

3. Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali

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