Risus Grup Organizasyon tarafından düzenlenen festival kapsamında acı pul biberli dondurma yeme yarışması düzenlendi.
Yarışmada, bir dakika içinde en fazla acılı dondurma yiyen 10. sınıf öğrencisi Reyhan Tarakçı birinci oldu.
Tarakçı'ya 2 kilo dondurma hediye edilirken festivale katılanlara da dondurma ikramında bulunuldu.
Türkiye'nin farklı illerinden 119 katılımcının yer aldığı festival, 2 Ekim'e kadar devam edecek.
Başkentte acı biberli dondurma yeme yarışması yapıldı
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