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Başkentte "Dünya Mülteci Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

18.06.2021 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte "Dünya Mülteci Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğiyle "20 Haziran Dünya Mülteci Günü" kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Göç olgusuna dikkati çekmek amacıyla Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı.

Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, burada yaptığı konuşmada, her milletten insanın etkinliğe katılması ve bu şekilde kaynaşmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Anadolu topraklarında yüz yıllardır etnik köken, inanç ve mezhep ayrımı yapılmaksızın herkese aynı duyarlılıkla yaklaşıldığını ve yardıma muhtaç olanların derdine derman olunduğunu belirten Kadıoğlu, bu meseleye sadece 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde değil her zaman aynı hassasiyetle yaklaştıklarını ifade etti.

Suriye uyruklu Yusuf Muhammed de Türkiye'de 10'uncu yılını tamamladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hiçbir insan, göçmen olmayı seçmiyor ama zorunlu göç diye bir şey var. Bir mülteci olarak bu hafta annem aşı olacaktı. Dışkapı Hastanesi'nde sırada beklerken, her renkten insan olduğunu gördüm. Dedim ki 'İyi ki Türkiye'yi seçmişim, iyi ki mülteci olarak Türkiye'ye gelmişiz.'"

Okumak için 2012'de Türkiye'ye gelen Somali uyruklu Abdullah Abdi ise Türkiye'nin ülkesine el uzatmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

UNICEF yetkilisi Polat Kızıldağ da UNICEF'in temel amacının çocuklara yardım etmek ve destekte bulunmak olduğunu belirterek, "Yasal statüsü ne olursa olsun, göçmen, mülteci bunlara bakılmaksızın, UNICEF için her çocuk çocuktur. Bu anlayışın hem hukuki hem de uygulama anlamında Türkiye Cumhuriyeti'nde yansıma bulduğunu görmek bizleri çok memnun ediyor." dedi.

Konuşmaların ardından topluluk, bando eşliğinde yürüyüş yaptı.

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Başkentte "Dünya Mülteci Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Başkentte "Dünya Mülteci Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Başkentte "Dünya Mülteci Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Başkentte "Dünya Mülteci Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Başkentte "Dünya Mülteci Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Başkentte "Dünya Mülteci Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Başkentte "Dünya Mülteci Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Başkentte "Dünya Mülteci Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Başkentte "Dünya Mülteci Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Başkentte "Dünya Mülteci Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Başkentte "Dünya Mülteci Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
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