Başkentte EGEDES uygulaması yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, egzoz muayenesi yaptırmayan araçların trafik akışını aksatmadan otomatik olarak tespit edilebilmesi için geliştirilen Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) Projesi kapsamında başkentte uygulama yapıldı.

ASELSAN AŞ tarafından yerli, milli yazılım ve teknoloji kullanılarak geliştirilen Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) cihazlarının yerleştirildiği EGEDES aracıyla, Sakıp Sabancı Bulvarı'nda, trafik akışını aksatmadan egzoz emisyon ölçümlerini yaptırmayan araçlar tespit edildi.

Projeye ilişkin bilgi veren Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Erul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 Net Sıfır Emisyonu tüm dünyaya açıkladığını belirterek, bakanlık olarak bu vizyon çerçevesinde çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin korunması için en önemli kirletici olan ulaşım kaynaklı egzoz emisyonlarının kontrol altına alınması gerektiğini belirten Erul, bunun için daha önce il müdürlükleri, jandarma ve polis güçleriyle araçları durdurarak, evrak üzerinden egzoz emisyon denetimlerinin yapıldığını hatırlattı.

Bunun trafikte aksamalara neden olduğunu belirten Erul, Bakan Murat Kurum'un talimatıyla çevrim içi uzaktan denetim sistemleri kurulmasına yönelik bir çalışma başlatıldığını aktardı.

Yüzde yüz yerli ve milli, uzaktan plaka sistemine entegre edilen bir yazılımla araçların egzoz muayenesi yaptırıp, yaptırmadığının kontrol edildiğini aktaran Gürsel Erul, "Geliştirilen sistemle çok kısa sürede hiçbir insanın yolunu kesmeden, zamanını almadan çevrim içi olarak denetim yapılabilmekte, bu denetimler sonucunda da egzoz emisyonu olmayan araçlar tespit edilmekte ve idari işlem yapılabilmektedir." diye konuştu.

Sistemin 2020'de geliştirildiğini aktaran Erul, "2020 yılından bugüne kadar sistemin kalibrasyonu, ayarlamaları yapıldı, gayet güzel çalıştığı görüldü ve uygulamamız başlatılmış oldu." dedi.

Anayasa'nın 56. maddesi gereği, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesinin, devletin ve vatandaşın görevi olduğunu vurgulayan Erul, "Vatandaşımız da bu görevi yerine getirmek üzere egzoz emisyonlarını zamanında yaptırsın diye böyle bir farkındalık oluşturduk." diye konuştu.

Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Erul, hava kalitesini olumsuz etkileyen en önemli unsurların başında gelen egzozun başta çocuk ve yaşlılar olmak üzere kronik hastalığı bulunanları etkilediğine işaret etti.

Sürücüleri, egzoz emisyonlarını zamanında yaptırmaları konusunda uyaran Erul, vatandaşların araçlarının egzoz emisyon muayene süresini e- Devlet üzerinden kontrol edebileceklerini söyledi.

- "1 milyona yakın aracın egzoz muayenesinin olmadığını görüyoruz"

Uygulamanın detaylarına ilişkin bilgi veren Gürsel Erul, şunları kaydetti:

"2 saat içerisinde denetim yapılan toplam araç sayısı 3 bin 680, bunlardan 231'inin egzoz emisyonunun olmadığı tespit edildi. Yani yaklaşık yüzde 6'ya tekabül eden bir oran var. Ülkemizde yaklaşık 20 milyon araç olduğunu düşünürsek, 1 milyona yakın aracın egzoz muayenesinin olmadığını görüyoruz. Bunu manuel olarak yapmış olsaydık bu sayıya 10 günde ulaşamazdık. 1 milyon aracın tespiti ise çok ciddi zaman alacaktı. Bu da hava kalitesini olumsuz yönde etkileyecek çevre ve özellikle insan sağlığına etkilerine maruz kalacaktık. Bunun önüne geçmiş olduk bu şekilde, zamanında hızlı ve etkin bir denetim yapmış olduk."

Emisyon ölçümü yaptırılmasının çok zaman almadığını da belirten Erul, "Bugün bakanlığımızdan yetki almış yurt genelinde 1700'e yakın istasyonumuz var. Bu istasyonlara girip en fazla 5 dakika içinde bu ölçümlerini yaptırabilirler." dedi.