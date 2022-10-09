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Başkentte eşi tarafından öldürülen kadın ile 2 çocuğu toprağa verildi

09.10.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte eşi tarafından öldürülen kadın ile 2 çocuğu toprağa verildi

Başkentte, boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Uğur tarafından bıçakla öldürülen Zuhal Uğur ile çocukları Tuğçe ile Yusuf Uğur defnedildi.

Zuhal Uğur (42) ile çocukları Tuğçe (12) ve Yusuf Uğur (9) için Çubuk ilçesindeki Eğriekin Aile Mezarlığı'nda ikindi vaktinde cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine, ailenin akrabaları ve yakınları ile Tuğçe ve Yusuf'un eğitim gördüğü okullardaki sınıf öğretmenlerinin yanı sıra Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı katıldı.

Namazın ardından cenazeler, toprağa verildi.

Zuhal Uğur'un annesinin, gözyaşları içinde taziyeleri kabul ettiği görüldü.

- Olayın geçmişi

Başkentte, boşanma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Uğur, Altındağ Çamlık Mahallesi'nde ikamet eden eşi ve çocuklarının yanına gelmişti.

Kapıyı kırarak içeri giren şüpheli, tartıştığı karısı Zuhal ile çocukları Tuğçe ve Yusuf'u bıçakla öldürdükten sonra kendini asmıştı.

Mehmet Uğur'un Ankara'daki bir hastanede güvenlik görevlisi, öldürdüğü eşi Zuhal Uğur'un ise aynı hastanede hemşire olarak çalıştığı öğrenildi.

Başkentte eşi tarafından öldürülen kadın ile 2 çocuğu toprağa verildi

Başkentte eşi tarafından öldürülen kadın ile 2 çocuğu toprağa verildi

Başkentte eşi tarafından öldürülen kadın ile 2 çocuğu toprağa verildi

Başkentte eşi tarafından öldürülen kadın ile 2 çocuğu toprağa verildi

Başkentte eşi tarafından öldürülen kadın ile 2 çocuğu toprağa verildi

Başkentte eşi tarafından öldürülen kadın ile 2 çocuğu toprağa verildi

Başkentte eşi tarafından öldürülen kadın ile 2 çocuğu toprağa verildi

Başkentte eşi tarafından öldürülen kadın ile 2 çocuğu toprağa verildi

Başkentte eşi tarafından öldürülen kadın ile 2 çocuğu toprağa verildi

Başkentte eşi tarafından öldürülen kadın ile 2 çocuğu toprağa verildi

Başkentte eşi tarafından öldürülen kadın ile 2 çocuğu toprağa verildi

Başkentte eşi tarafından öldürülen kadın ile 2 çocuğu toprağa verildi

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Anahtar Kelimeler:
Cenaze namazı

Ankara Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazar

İmsak
05:23
Sabah
06:45
Öğle
12:41
İkindi
15:52
Akşam
18:27
Yatsı
19:44
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