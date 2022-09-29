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Başkentte kontrolden çıkan araç mağazaya girdi

29.09.2022 04:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte kontrolden çıkan araç mağazaya girdi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir mağazaya giren hafif ticari araç hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 ADJ 483 plakalı hafif ticari araç Feridun Çelik Mahallesi Orhan Kemal Caddesi'nde bulunan bir mağazanın giriş kısmına çarparak kaldırıma savruldu.

Kaza sonrası kepenkleri devrilen ve giriş kısmının bir bölümü yıkılan mağazada büyük çapta hasar meydana geldi.

Görgü tanıkları araç sürücüsünün yaya olarak kaçtığını iddia ederken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Başkentte kontrolden çıkan araç mağazaya girdi

Başkentte kontrolden çıkan araç mağazaya girdi

Başkentte kontrolden çıkan araç mağazaya girdi

Başkentte kontrolden çıkan araç mağazaya girdi

Başkentte kontrolden çıkan araç mağazaya girdi

Başkentte kontrolden çıkan araç mağazaya girdi

Başkentte kontrolden çıkan araç mağazaya girdi

Başkentte kontrolden çıkan araç mağazaya girdi

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