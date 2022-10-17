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Başkentte özel halk otobüsleri kontak kapattı

17.10.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesi: - "Bugün geldiğimiz noktada özel toplu taşıma araçlarının ve özel halk otobüslerinin sözleşmeye aykırı olarak hizmet vermemeleri nedeniyle, sözleşme hükümleri uygulanacaktır" - Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Birliği Başkanı Kurtuluş Kara: - "Esnafımız yakıt alamadığı için araçlarını çalıştırmadı, hizmet veremiyoruz. Mağduriyetimizi giderecek olan İstanbul ve Kayseri modelleri var ama uygulanmıyor, EGO Genel Müdürümüze sesleniyoruz, Sayın Belediye Başkanına lütfen taleplerimiz iletin Ankara halkını mağdur etmeyelim"

Ankara'daki özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçları (ÖTA) 17.00'den itibaren kontak kapatarak hizmetlerini durdurdu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından (ABB) yapılan açıklamada söz konusu özel halk otobüslerine ilişkin sözleşme hükümlerinin uygulanacağı bildirildi.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Birliği Başkanı Kurtuluş Kara, özel halk otobüsçülerinin sorunlarıyla ilgili EGO Genel Müdürlüğü yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından Başkent İlçeler Terminali'nde özel halk otobüsü çalışanları ve hat sahipleriyle açıklamalarda bulundu.

Kara, yaklaşık 4 ay önce zam talebinde bulunduklarını, Belediye Meclisinden gelir desteği kararı çıktığını ancak söz konusu desteğin bu süre içerisinde eridiğini, bugün de EGO Genel Müdürlüğü'nde konu ile ilgili toplantı yaptıklarını ancak herhangi bir sonuç alamadıklarını ifade etti.

Kontak kapatmanın bir eylem olmadığını belirten Kara, "Esnaflarımız yakıt alamadığı için araçlarını çalıştırmadı, hizmet veremiyoruz. Mağduriyetimizi giderecek olan İstanbul ve Kayseri modelleri var ama uygulanmıyor, EGO Genel Müdürümüze sesleniyoruz, Sayın Belediye Başkanına lütfen taleplerimiz iletin Ankara halkını mağdur etmeyelim." dedi.

Ankara Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş ise bu şekilde kamuoyu karşısına çıkmaktan rahatsız olduklarını ancak ulaşım ücretlerinin maliyetlerini karşılamadığını ve zarar ettiklerini belirtti. Zam talep ettiklerinde tepki gördükleri vatandaşla karşı karşıya geldiklerini anlatan Soydaş, ulaşım ücretlerinin enflasyona göre güncellenerek kalıcı çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

Açıklamanın ardından terminalde toplanan ÖHO ve ÖTA hat sahipleri ve çalışanları saat 17.00'de kontak kapattı.

Esnafın kontak kapatma eyleminin uzlaşma kararına kadar sürdüreceği öğrenildi.

- Ankara Büyükşehir Belediyesinden açıklama

ABB'den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada Özel Halk Otobüsü esnafına yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen Kovid-19 salgını döneminden bu yana 130 milyon lira destekte bulunulduğu belirtile açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi tüm tedbirlerini almış olup, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tam kapasite EGO seferleri düzenleyecektir. Bugün geldiğimiz noktada ÖTA'ların ve ÖHO'ların sözleşmeye aykırı hizmet vermemeleri nedeniyle, sözleşme hükümleri uygulanacaktır."

Başkentte özel halk otobüsleri kontak kapattı

- Ankara Büyükşehir Belediyesi: - "Bugün geldiğimiz noktada özel toplu taşıma araçlarının ve özel halk otobüslerinin sözleşmeye aykırı olarak hizmet vermemeleri nedeniyle, sözleşme hükümleri uygulanacaktır" - Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Birliği

Başkentte özel halk otobüsleri kontak kapattı

Başkentte özel halk otobüsleri kontak kapattı

Başkentte özel halk otobüsleri kontak kapattı

Başkentte özel halk otobüsleri kontak kapattı

Başkentte özel halk otobüsleri kontak kapattı

Başkentte özel halk otobüsleri kontak kapattı

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