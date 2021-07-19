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Başkentte şehit aileleri, yakınlarının kabrini ziyaret edip dualar okudu

19.07.2021 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte şehit aileleri, yakınlarının kabrini ziyaret edip dualar okudu

Şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği ile Cebeci Askeri Şehitliği'nde kabir ziyareti yaptı.

Şehitliklere sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan aileler, şehitlerin Türk bayraklarıyla donatılan mezar taşlarını yıkadı, Kur'an-ı Kerim okudu.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca Cebeci Askeri Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Vakıf görevlileri şehit ailelerine çiçek verdi. Vakıf Başkanı Lokman Aylar, bayram harçlığı verdiği şehit çocuklarına oyuncak hediye etti.

Diyarbakır'da 2009 yılında şehit olan Şehit Piyade Çavuş Salih Akyürek'in babası Şuayip Akyürek, kabir ziyaretinde, bayramı buruk geçirdiklerini ifade ederek, "Özel günlerde şehidimizin ziyaretine geliyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun." dedi.

Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'ni de çok sayıda şehit ailesi ziyaret etti. Burada, Ankara Büyükşehir Belediyesi görevlileri, kabir ziyaretinde bulunanlara lokum ve su ikram etti.

Başkentte şehit aileleri, yakınlarının kabrini ziyaret edip dualar okudu

Başkentte şehit aileleri, yakınlarının kabrini ziyaret edip dualar okudu

Ankara 15 Temmuz Şehitliği'nde hüzünlü bayram arifesi

Ankara 15 Temmuz Şehitliği'nde hüzünlü bayram arifesi

Ankara 15 Temmuz Şehitliği'nde hüzünlü bayram arifesi

Ankara 15 Temmuz Şehitliği'nde hüzünlü bayram arifesi

Ankara 15 Temmuz Şehitliği'nde hüzünlü bayram arifesi

Ankara 15 Temmuz Şehitliği'nde hüzünlü bayram arifesi

Ankara 15 Temmuz Şehitliği'nde hüzünlü bayram arifesi

Ankara 15 Temmuz Şehitliği'nde hüzünlü bayram arifesi

Cebeci Askeri Şehitliği'nde hüzünlü bayram arifesi

Cebeci Askeri Şehitliği'nde hüzünlü bayram arifesi
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