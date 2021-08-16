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Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

16.08.2021 01:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Ankara'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Pursaklar ilçesinde havaalanı istikametinden merkeze doğru giden B.M.E idaresindeki 06 BEA 949 plakalı otomobil ile Samet K. yönetimindeki 34 CUE 831 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Samet K'nin kullandığı otomobil, Ahmet D. yönetimindeki HD-TA-6000 yabancı plakalı araca çarparak takla attı.

Araç sürücülerinden B.M.E, kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda emniyet, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, 34 CUE 381 plakalı araç içinde sıkışan Mehmet Nuri Altunkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi, 8 kişi de yaralandı.

Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Başkentte trafik kazası: 1 ölü 8 yaralı

Başkentte trafik kazası: 1 ölü 8 yaralı

Başkentte trafik kazası: 1 ölü 8 yaralı

Başkentte trafik kazası: 1 ölü 8 yaralı

Başkentte trafik kazası: 1 ölü 8 yaralı

Başkentte trafik kazası: 1 ölü 8 yaralı
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