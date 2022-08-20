YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkentte uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 110 parça tarihi eser ele geçirildi

Başkentte uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 110 parça tarihi eser ele geçirildi

20.08.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 110 parça tarihi eser ele geçirildi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde, tarihi eser niteliği taşıyan 110 parça ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapıldığına yönelik ihbar üzerine belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan M.T.Y'nin evinde yapılan aramada, 2,25 gram esrar bulundu.

Şüpheli M.T.Y, sorgusunda kullanıcı olduğunu, uyuşturucu maddeyi M.E'den aldığını söylemesi üzerine Çankaya ilçesinde yaşayan şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Ekipler, yaptıkları aramalarda, 73,30 gram esrar ile tarihi eser niteliği taşıyan 110 parça ele geçirdi.

Şüphelilerden M.T.Y, hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapılarak serbest bırakılırken, M.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilenen tarihi eserler arasında 5 tüfek, 43 çeşitli tarih ve ebatlarda sikke, 5 mühür, 23 obje, kilit olduğu değerlendirilen obje, tarihi çakmak, 4 kılıfsız kılıç, 2 kılıflı kılıç, 8 hançer, terazi ağırlığı, 2 el terazisi, 7 eski tip toplu olarak tabi edilen tabanca, körük, sürmelik obje, 2 barut aleti, kurşun dökme kalıbı, deri saplı kapaklı kap, bakır yuvarlak şişe, nahit taş yer alıyor.

Başkentte uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 110 parça tarihi eser ele geçirildi

Başkentte uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 110 parça tarihi eser ele geçirildi

Başkentte uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 110 parça tarihi eser ele geçirildi

Başkentte uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 110 parça tarihi eser ele geçirildi

Başkentte uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 110 parça tarihi eser ele geçirildi

Başkentte uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 110 parça tarihi eser ele geçirildi

Başkentte uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 110 parça tarihi eser ele geçirildi

Başkentte uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 110 parça tarihi eser ele geçirildi

Başkentte uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 110 parça tarihi eser ele geçirildi

Başkentte uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 110 parça tarihi eser ele geçirildi

Başkentte uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 110 parça tarihi eser ele geçirildi

Başkentte uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 110 parça tarihi eser ele geçirildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu tarihi eser ankara emniyet müdürlüğü narkotik

Ankara Namaz Vakitleri 20 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:25
Sabah
05:58
Öğle
12:57
İkindi
16:43
Akşam
19:47
Yatsı
21:13
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Kraliçe'nin güzel torunu bakın nerede çalışıyor!

Kraliçe'nin güzel torunu bakın nerede çalışıyor!

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.