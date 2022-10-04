Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Konuk ekibin Mitchell'la, Pınar Karşıyaka'nın Jaylon Brown ve Delgado ile etkili olduğu periyodun ilk 5 dakikası 12-12 eşitlikle geçildi. Frazier ve Madsen'le 3 sayılık basketler bulan AEK periyodu 21-15 önde bitirdi.

- Pınar Karşıyaka: 91 - AEK: 88

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