Basketbol: Frutti Extra Cup

Son periyotta Aliağa Petkim sert savunma ve etkili hücumlarla skoru lehine çevirmeyi başarsa da son bölümü daha iyi oynayan Galatasaray Nef, parkeden 69-64 galip ayrıldı.

Üçüncü çeyrekte Aliağa Petkim farkı kapatmak için baskılı bir oyun sergilese de Galatasaray Nef, final periyoduna 53-49 önde gitti.

- Aliağa Petkim: 64 - Galatasaray Nef: 69 - Sarı-kırmızılı ekip finale kaldı

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