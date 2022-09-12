Basketbol: Istanball Cup 2022

Son bölümde konuk ekip etkili oyununu sürdürdü. Bitime 4 dakika 39 saniye kala fark 20 sayıya kadar yükseltti. Fenerbahçe Beko'nun son bölümdeki çabası yeterli olmadı ve Olympiakos karşılaşmadan 93-79 galip ayrıldı.

Üçüncü periyoda da hızlı başlayan konuk ekip Olympiakos, bulduğu sayılarla periyot bitimine 5 dakika 54 saniye kala farkı 15 sayıya çıkardı: 45-60. Fenerbahçe Beko'lu oyuncuların farkı eritme çabalarına izin vermeyen konuk ekip, özellikle Peters ve Pappas'ın etkili oyunuyla farkı 17'ye kadar çıkararak üçüncü periyodu 72-55 önde kapattı.

- Fenerbahçe Beko: 79 - Olympiakos: 93

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