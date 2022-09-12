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Basketbol: Istanball Cup 2022

12.09.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko: 79 - Olympiakos: 93

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Erhan Gürsel, Özkan Çağlar

Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen 9, Wilbekin 18, Edwards 8, İsmet Akpınar 4, Samet Geyik 2, Hayes 7, Ekrem Sancaklı 1, Pierre 7, Booker 16, Jackson 2, Mert Konuk, Schwartz 5

Olympiakos: Walkup 16, Canaan 11, Nikolaidis, Koloveros 4, Pappas 12, Oikonomopoulos, Tsamis, Bolomboy 13, Peters 19, Black 3, McKissic 15

1. Periyot: 24-22

Devre: 40-49

3. Periyot: 55-72

İSTANBUL (AA) - Uluslararası basketbol organizasyonu Istanball Cup'ta Yunan ekibi Olympiakos, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nı 93-79 mağlup etti.

İlk periyotu 24-22'lik üstünlükle tamamlayan Fenerbahçe Beko, Yunanistan ekibi karşısında ilk devreyi 9 sayı farkla, 40-49 geride tamamladı.

Üçüncü periyoda da hızlı başlayan konuk ekip Olympiakos, bulduğu sayılarla periyot bitimine 5 dakika 54 saniye kala farkı 15 sayıya çıkardı: 45-60. Fenerbahçe Beko'lu oyuncuların farkı eritme çabalarına izin vermeyen konuk ekip, özellikle Peters ve Pappas'ın etkili oyunuyla farkı 17'ye kadar çıkararak üçüncü periyodu 72-55 önde kapattı.

Son bölümde konuk ekip etkili oyununu sürdürdü. Bitime 4 dakika 39 saniye kala fark 20 sayıya kadar yükseltti. Fenerbahçe Beko'nun son bölümdeki çabası yeterli olmadı ve Olympiakos karşılaşmadan 93-79 galip ayrıldı.

Basketbol: Istanball Cup 2022

- Fenerbahçe Beko: 79 - Olympiakos: 93

Fenerbahçe Beko - Olympiakos

Fenerbahçe Beko - Olympiakos

Fenerbahçe Beko - Olympiakos

Fenerbahçe Beko - Olympiakos

Fenerbahçe Beko - Olympiakos

Fenerbahçe Beko - Olympiakos

Fenerbahçe Beko - Olympiakos

Fenerbahçe Beko - Olympiakos

Fenerbahçe Beko - Olympiakos

Fenerbahçe Beko - Olympiakos

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Basketbol olympiakos

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