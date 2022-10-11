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Basketbol Şampiyonlar Ligi

11.10.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Nef: 86 - Legia Varşova: 71

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Lorenzo Baldini (İtalya), Fernando Calatrava (İspanya)

Galatasaray Nef: Dee Bost 15, Göksenin Köksal 6, Angola 2, Caloiaro 22, Mahir Ağva 13, Ennis 11, Sadık Emir Kabaca 10, Morgan 4, Muhaymin Mustafa, Yunus Sonsırma 3

Legia Varşova: Berzins 21, Groselle 4, Marble 6, McCallum 17, Kulka 15, Wyka 6, Kaminski 2, Koszarek

1. Periyot: 22-20

Devre: 39-46

3. Periyot: 63-63

İSTANBUL (AA) - FIBA tarafından düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta maçında Galatasaray Nef, sahasında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı 86-71 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, 2'de 2 yaptı. Legia Varşova ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi

- Galatasaray Nef: 86 - Legia Varşova: 71

Galatasaray Nef - Legia Varşova

Galatasaray Nef - Legia Varşova

Galatasaray Nef - Legia Varşova

Galatasaray Nef - Legia Varşova

Galatasaray Nef - Legia Varşova

Galatasaray Nef - Legia Varşova

Galatasaray Nef - Legia Varşova

Galatasaray Nef - Legia Varşova

Galatasaray Nef - Legia Varşova

Galatasaray Nef - Legia Varşova

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol Şampiyonlar Ligi galatasaray nef legia varşova

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