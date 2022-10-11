Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Lorenzo Baldini (İtalya), Fernando Calatrava (İspanya)
Galatasaray Nef: Dee Bost 15, Göksenin Köksal 6, Angola 2, Caloiaro 22, Mahir Ağva 13, Ennis 11, Sadık Emir Kabaca 10, Morgan 4, Muhaymin Mustafa, Yunus Sonsırma 3
Legia Varşova: Berzins 21, Groselle 4, Marble 6, McCallum 17, Kulka 15, Wyka 6, Kaminski 2, Koszarek
1. Periyot: 22-20
Devre: 39-46
3. Periyot: 63-63
İSTANBUL (AA) - FIBA tarafından düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta maçında Galatasaray Nef, sahasında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı 86-71 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, 2'de 2 yaptı. Legia Varşova ise ikinci yenilgisini yaşadı.
- Galatasaray Nef: 86 - Legia Varşova: 71
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz